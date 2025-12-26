軽すぎて笑う…約639gの富士通14型ノート「WU5/J3」が今クーポンで安い／Amazon

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】富士通「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」登場！

富士通の日本製ノートPC「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」が、Amazonでクーポンによる値下げ販売中。過去価格175,980円のところ、150,880円で販売中です。

年末年始は、外出先でもサクッと作業できる「軽さ」が正義。ノートPCを買い替えたいけど、持ち運び前提だと重さで候補が一気に絞られます。そこで注目したいのが、富士通の“FMV Zero”系モバイル。14型で約639gというインパクトに加えて、今はAmazonでクーポンが出ているタイミングです。掲載後に価格やクーポン状況が変わる可能性があるので、気になったら早めに現行表示をチェックしてみてください。

富士通「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」の魅力

① 思わず驚く約639gの軽さ

14インチの大画面を搭載しながら、重量はわずか639g。バッグに入れても重さを感じにくく、通勤・通学や外出先での作業でも取り回しの良さが際立ちます。

② 「Core Ultra」プロセッサーでAI活用も快適

インテル Core Ultra 5を搭載。AI処理を支援するNPUを内蔵しており、Web会議での背景ぼかしやノイズキャンセリングなどがより効率的に行えます。

③ 妥協のないインターフェースと日本製「MIL規格」の堅牢性

有線LANポート、HDMI、USB Type-C×2、Type-A×2など、ドングル不要の充実したポート類を装備。さらに、米軍採用規格（MIL-STD-810H）に準拠した厳しい落下試験や加圧試験をクリアしています。

製品スペック

【CPU】インテルCore Ultra 5 プロセッサー 125U（12コア／14スレッド／Pコア：最大4.3GHz、Eコア：最大3.6GHz、低消費電力Eコア：最大2.1GHz）

【OS】OS：Windows 11 Home 64ビット版

【メモリ】8GB（最大8GB）[オンボード／増設・交換不可] [デュアルチャネル対応]

【ストレージ】約256GB／ドライブ：ドライブなし

【ディスプレイ】14.0型ワイド WUXGA[1920×1200] ノングレア液晶

【バッテリー駆動時間】最大約17.0時間（JEITA 2.0）、＜動画再生時＞約6.0時間（JEITA 3.0）、＜アイドル時＞約15.0時間（JEITA 3.0）

【接続端子】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×2 左側面×2（USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応）、USB3.2（Gen1）Type-A×2 左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1、有線LAN（RJ-45）

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024

お買い得価格で手に入る！

軽さ・画面の見やすさ・実用性を重視する人に向いた日本製モバイルノートです。このお得な機会にぜひチェックしてみてください！

なお、Amazonでは「割引表示（○％OFF）」と「クーポン」の2段構えで価格が動くことがあります。表示上の“販売価格”と、カート投入後の金額がズレるケースもあるので、最終金額は購入直前の画面で必ず確認しましょう。特にクーポンは期間や対象バリエーションで有無が変わりやすいので、同じ製品ページでも構成違い（Office有無／SSD容量など）で条件が変わる点には注意です。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。