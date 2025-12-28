Amazonセール情報大紹介！ 第905回
1年後の白さが違う!? 東芝の高機能ドラム式「ZABOON」が26％オフ
2025年12月28日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】東芝 ドラム式洗濯乾燥機「ZABOON TW-127XP4L」登場！
東芝（TOSHIBA）のドラム式洗濯乾燥機「ZABOON TW-127XP4L」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格272,250円のところ、26%オフの201,930円で販売中です。
洗濯12kg・乾燥7kgの大容量に対応し、「抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX」や「ハイパワーUV除菌」など、東芝独自の洗浄・清潔機能を搭載したモデルです。
東芝 ドラム式洗濯乾燥機「ZABOON TW-127XP4L」の魅力
① 抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX
洗濯水に含まれるナノサイズの泡（ウルトラファインバブル）とマイクロバブルの2種類の泡を活用し、繊維の奥まで洗浄します。汚れの再付着を抑え、衣類を清潔に洗い上げることを目指した洗浄方式です。
② シワを抑えてふんわり「うるおい上質仕上げ」
大きな洗濯槽と大風量、そしてヒートポンプのやさしい低温風で乾かす「ふんわリッチ速乾」。乾燥の後半に加湿運転を加えることで、乾きすぎによるシワを抑え、アイロンがけの手間を大幅に軽減します。さらに、外出後の衣類をUV照射で除菌・ウイルス抑制する「ハイパワーUV除菌」も搭載しており、清潔志向の家庭にとって非常に心強い仕様です。
③ 家事を「おまかせ」にする自動投入
洗濯物の量に合わせて液体洗剤と柔軟剤を自動で投入する機能を備えています。計量の手間が省けるだけでなく、使いすぎも防いで経済的。
お買い得価格で手に入る！
ナノの泡による洗浄力、UVによる除菌性能、そしてシワを抑える乾燥技術を完璧なバランスで融合させた一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
