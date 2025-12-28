Ryzen AI搭載×OLED 16型。Amazon限定モデル「Lenovo IdeaPad Slim 5」がセール中！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 5（83HY005PJP）」登場！

Lenovo（レノボ）の16インチノートPC「IdeaPad Slim 5（83HY005PJP）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格236,280円のところ、10%オフの212,000円で販売中です。

本モデルは高スペック構成（Ryzen AI 7 350／32GBメモリ／16.0型OLED）のノートPCです。Amazon限定仕様として、標準512GBのストレージが1TBへ倍増されています。クリエイティブ作業やビジネス用途、複数アプリの同時運用でも快適な性能を発揮する一台となっています。

Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 5（83HY005PJP）」の魅力

① AIで作業を効率化する「Ryzen AI」と32GBメモリ

最新のAI処理に特化した「AMD Ryzen AI 7 350」プロセッサーを搭載。さらに32GBという余裕のメモリを搭載しているため、ブラウザの多重起動や重いクリエイティブソフトの同時並行作業もサクサクです。

② 16型 2.8K 有機EL

アスペクト比16:10、解像度2880x1800ドットの極上な有機EL（OLED）ディスプレイを採用しています。DisplayHDR True Black 1000に対応した漆黒の表現と、120Hzの高リフレッシュレートがもたらす滑らかな動きは、細部まで鮮やか。

③ Amazon限定の「1TB SSD」と最新規格Wi-Fi 7に対応

本モデル最大のメリットは、Amazon限定仕様として1TBの大容量SSDを標準搭載している点です。動画や写真、AIデータも容量を気にせずたっぷり保存可能。さらに、最新の通信規格Wi-Fi 7やBluetooth 5.4にも対応。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【CPU】AMD Ryzen AI 7 350

【メモリ】32GB

【SSD】1TB（PCIe NVMe／M.2）

【ディスプレイ】 16.0型 2.8K OLED（有機ELディスプレイ、2880x1800ドット、最大10.74億色、16:10、DisplayHDRTrue Black 1000、120Hz） 、光沢あり

【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen2:2（Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き）、Type-A USB3.2 Gen1:2（内、Powered USB×1）、HDMI:1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャック:1

【WiFi・Bluetooth】Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be／ax／ac／a／b／g／n）、Bluetooth v5.4

お買い得価格で手に入る！

性能・画質・保存領域のバランスが良く、日常使いはもちろん、動画編集・画像処理・AIアプリ対応など幅広い用途で活躍する一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。