Ankerの高耐久USB-C（1.8m）が値引き、スマホ〜ノートPCまで対応

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Ankerケーブルに割引クーポン登場！

充電アクセサリで定評のある「Anker」から、2.5万回以上の折り曲げテストをクリアしたという"超高耐久"な「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル」が販売中です。



通常価格1,390円とそもそもお手頃価格ですが、現在は150円クーポンが用意されており、1,240円で購入可能です。クーポンの提供は12月31日まで！

年末はスマホもPCも“充電渋滞”しがち。出先や自宅で「あと少し長ければ…」となりやすいのがUSB-Cケーブルです。今回は、Ankerの定番「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル（1.8m）」が、期間限定のクーポンでさらに手に取りやすくなっていたのでチェックしました。60WのUSB PD対応で、スマホからノートPCまで1本でまかなえる“常備ケーブル”候補です。

高耐久設計で長く使えるUSB-Cケーブル

この高耐久ケーブルは25,000回以上の折り曲げテストをクリアし、最大60WのUSB PD（パワーデリバリー）に対応。スマホ、タブレット、ノートPCまで幅広いデバイスを急速充電できます。

スリムで扱いやすいデザイン

「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル」は、Ankerのシリーズの中でも最もスリムな設計。コネクタ部分は独自の凹凸デザインで、掴みやすく扱いやすいのが特徴です。



長さ1.8mとちょっと長めで、配線の自由度アップ。さらに、最大480Mbpsの高速データ転送もサポートし、動画や音楽の移動もスムーズです。

幅広いデバイスに対応

MacBook、iPad Pro、Galaxy Sシリーズ、Google Pixelシリーズなど幅広いデバイスで使用可能。充電器（別売）と組み合わせれば、Samsung Galaxy S25をわずか30分で50％充電することも可能です。

安心の保証とサポート付き

パッケージにはケーブル本体に加え、取扱説明書、18ヵ月保証、カスタマーサポートが含まれており、購入後も安心して利用できます。

ケーブルは消耗品なので、「気づいたら断線しかけていた」「予備がなくて困った」を避けるなら、普段使い用＋持ち歩き用で早めに揃えておくのも手です。なお本製品はデータ転送はUSB2.0（最大480Mbps）なので、大容量データを頻繁に移す用途は目的に合うか要確認。クーポンの有無や適用条件、在庫・配送日時は変動するため、購入前に販売ページ側の表示を最終確認してください。