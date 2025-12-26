【防水×高クッション×極上のフィット感】KEENのオンオフ使える万能トレイルシューズが23%Oオフ！

KEENのトレッキングシューズが23%オフ！

高いクッション性を誇るソールユニットとKEEN最先端の技術を採用した、KEENのトレッキングシューズが23%オフの14,630円で、Amazonにて割引販売中！

これからのシーズン、本格的なアウトドアから雨の日の外出まで幅広く活躍してくれる一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

KEENのトレッキングシューズの特徴

KEENのトレッキングシューズは、高いクッション性を誇るソールユニットとKEEN最先端の技術をハイブリッドした、ハイパフォーマンストラベルトレイルシューズです。

極上の履き心地とフィット感

人間工学に基づいたつま先の設計により、指を自由に動かせる広いスペースを確保。KONNECTFITシステムが踵をしっかり固定し、歩行時の安定感を高めます。

最先端の快適テクノロジー

パッド入りのシュータンと履き口が足を優しく包み込み、長時間の着用でもストレスを軽減。高いクッション性を誇るソールユニットが、地面からの衝撃を吸収します。

全天候型のタフな機能性

ウォータープルーフ（防水）素材を採用。雨の日やぬかるんだ道でも安心です。軽量でありながら通気性も抜群で、ムレを防ぎ靴内をドライに保ちます。

あらゆるシーンに対応するデザイン

ライトトレッキングやハイキングといったアウトドアはもちろん、洗練されたルックスでシティユースでも存在感を発揮します。

まとめ

参考価格：19,000円

現在の価格：14,630円［23%OFF］

週末のライトハイキングやキャンプから、普段使いまでシームレスに活躍するKEENのトレッキングシューズ。

どんなファッションにも合わせやすいスマートなルックスで、毎日でも履きたくなる快適な履きの一足をこの機会にチェックしてみましょう。

