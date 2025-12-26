Amazonセール情報大紹介！ 第872回
【5万円台に！】120Hzの滑らか表示＋おサイフ、Motorola edge 60 pro PANTONEが今ならこの値段
2025年12月26日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Motorola（モトローラ）edge 60 pro PANTONE 12GB/256GB登場！
充電時間と耐久性の常識を変える、MotorolaのSIMフリースマホ「motorola edge 60 pro PANTONE」が、Amazonで販売中です。
125Wの超高速充電、12GBメモリ、そしてIP68／IP69の最高レベル防水防塵を備えたこのモデルが、参考価格72,545円のところ、20%引きの58,264円で販売中。ブラックフライデーセールでは55,053円でしたので、現状は少々高いですが、それでも5万円台で購入可能です！
年末年始の買い替え需要で「今のスマホ、そろそろ限界かも…」と思いがちなタイミング。画面のなめらかさ（120Hz）やおサイフケータイ対応は欲しい、でも価格は抑えたい——そんな人向けに、Motorolaの「edge 60 pro PANTONE」の“いまの条件”をサクッと整理しました。
Motorola（モトローラ）edge 60 pro PANTONE 12GB/256GBの特徴
① 充電時間を劇的に短縮する125W TurboPower
125W TurboPower充電に対応。大容量5,000mAhバッテリーと合わせて、忙しい一日も安心して使えます。
② 最高レベルの耐久性＆高性能ディスプレイ
IP68（水没）およびIP69（高温・高圧水流）に対応し、高い耐久性を実現。6.7インチSuper HD（120Hz）ディスプレイで、鮮やかで滑らかな映像を楽しめます。
③ 次世代のAI機能とFeliCa対応
MediaTek Dimensity 8350 AIチップと12GB RAMで、日常使いはサクサク快適。さらに、日本国内で必須のNFC／FeliCa（おサイフケータイ）にも対応した正規代理店品です。
お得な価格で手に入れるチャンス！
お得なこの機会に、性能・耐久性・利便性を兼ね備えたMotorolaのスマホをぜひチェックしてください。なお、Amazonの価格やポイント、在庫、配送予定日は変動します。購入前に販売元が「Amazon.co.jp」になっているか、カラー別の価格差（参考価格との比較）もあわせて最終確認しておくと安心です。
※価格はカラーによって異なります。
