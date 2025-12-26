Amazonセール情報大紹介！ 第897回
年末片付けの最終兵器、来た。テプラSR-MK1が参考価格比44%オフ
2025年12月26日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】キングジム スマホ専用ラベルプリンター「テプラ PRO MARK SR-MK1」登場！
キングジムのスマホ専用ラベルプリンター「テプラ PRO MARK SR-MK1」が、Amazonセールに登場しました。参考価格18,700円から44％オフの10,500円で販売中です。
年末の片付け・新年の事始めで「ラベリングしたい欲」が高まるこの時期。スマホアプリで直感的にラベルを作成でき、360dpiの高精細ヘッドで繊細なデザインも鮮明に印刷。自宅やオフィスで整理整頓や名前付けなど、幅広い用途で活躍するモデルです。
キングジム スマホ専用ラベルプリンター「テプラ PRO MARK SR-MK1」の魅力
① 暮らしに溶け込むミニマルなデザイン
従来の「事務用品」のイメージを覆す、洗練されたミニマルな本体デザインが特長。グッドデザイン賞も受賞しており、リビングの棚に置いてもおしゃれなインテリアの一部のように見えます。
② 高精細ヘッドによる美しい印刷品質
テプラ最上位機種同等の高精細ヘッド（360dpi）を搭載しており、繊細なラベルデザインや細い線もきれいに印刷できます。細部にこだわったラベル作成が可能です。
③ 専用アプリ「Hello」による直感的なラベル作り
すべての操作をBluetooth接続したスマホアプリ「Hello」で行います。豊富なフォントや絵文字、おしゃれなテンプレートが多数用意されており、誰でも簡単にオリジナルのラベルが作れます。
お買い得価格で手に入る！
スマホ専用モデルなので、普段使いのスマホで入力できるのがいちばんの強み。なお、電源まわりやテープは構成が選べるタイプなので、必要に応じて一緒に揃えるのがおすすめです（ACアダプタ／電池／テープの扱いは販売ページの表記をご確認ください）。
圧倒的なデザイン性、最高クラスの印刷精度、そしてスマホならではの操作性を兼ね備えた、整理整頓が楽しくなる一台を、44％オフの特別価格で手に入れられる機会をお見逃しなく！
※価格はカラーや在庫状況などによって異なる場合があります。
