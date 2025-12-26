このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第807回

ホリデーシーズンの思い出を手軽に残せる！ Osmo Pocket 3がAmazonセールで20%OFF！

2025年12月26日 19時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

AmazonでOsmo Pocket 3クリエイターコンボを入手

コンパクト&優れた携帯性。Osmo Pocket 3クリエイターコンボがAmazonタイムセールで20％OFF！

　ポケットサイズで携帯性に優れ、長時間駆動も可能で大切な瞬間を撮り逃さない。高性能ジンバルカメラにミニ三脚や広角レンズなども同梱された「Osmo Pocket 3クリエイターコンボ」が、Amazonセールに登場。

　「Osmo Pocket 3クリエイターコンボ」の参考価格は99,880円ですが、セールでは20％オフの79,860円という割引価格で手に入ります。

高品質の映像&安定性に優れた動画撮影

　Osmo Pocket 3は1インチCMOSセンサーを搭載し、4K/120fpsで撮影可能。息を呑むような美しさの夜景や夕焼け風景を、細部まで鮮明な映像として捉えます。

　Osmo Pocket 3の高度な3軸メカニカルスタビライズ機構が、非常に優れた安定性を実現し、手ブレで映像が台無しなんてことはもうありません。思い出を手軽、かつクリエイティブに残しましょう。

　「Osmo Pocket 3クリエイターコンボ」が、20％オフの79,860円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！

AmazonでOsmo Pocket 3クリエイターコンボを入手

