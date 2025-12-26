Amazonセール情報大紹介！ 第807回
ホリデーシーズンの思い出を手軽に残せる！ Osmo Pocket 3がAmazonセールで20%OFF！
2025年12月26日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
コンパクト&優れた携帯性。Osmo Pocket 3クリエイターコンボがAmazonタイムセールで20％OFF！
ポケットサイズで携帯性に優れ、長時間駆動も可能で大切な瞬間を撮り逃さない。高性能ジンバルカメラにミニ三脚や広角レンズなども同梱された「Osmo Pocket 3クリエイターコンボ」が、Amazonセールに登場。
「Osmo Pocket 3クリエイターコンボ」の参考価格は99,880円ですが、セールでは20％オフの79,860円という割引価格で手に入ります。
高品質の映像&安定性に優れた動画撮影
Osmo Pocket 3は1インチCMOSセンサーを搭載し、4K/120fpsで撮影可能。息を呑むような美しさの夜景や夕焼け風景を、細部まで鮮明な映像として捉えます。
Osmo Pocket 3の高度な3軸メカニカルスタビライズ機構が、非常に優れた安定性を実現し、手ブレで映像が台無しなんてことはもうありません。思い出を手軽、かつクリエイティブに残しましょう。
「Osmo Pocket 3クリエイターコンボ」が、20％オフの79,860円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！
