年末年始のゆったり時間にも◎履くだけで足元ぽかぽか！「まるでこたつソックス」が17％OFFの1,499円

2025年12月26日 17時00分更新
寒さが気になる足元にぴったり！まるでこたつソックスが17%オフ！
「デスクワーク中、足が冷えて気になる」「家でのリラックスタイムで足が冷たい！」
そんな方におススメなのが、履くだけで足元が「こたつ」のようにあったかい、okamotoの「靴下サプリ まるでこたつソックス」
こちらは参考価格1,800円のところ、現在Amazonでは17%OFFの1,499円で購入できます。
年末年始のゆったり時間や、フローリングでのデスクワークや家事で足が冷える方は、ぜひ一度チェックしてみてください！
スイッチを入れたようなぬくもり、秘密は「足首」にあり
冷えのポイントと言われる足首のツボ「三陰交」を、独自の編み方で集中的に温める設計。さらに、岡本が独自に開発した特殊な保温・発熱素材が、体温を逃さずしっかりキープします。
履いた瞬間から、まるでこたつの中に足を入れたかのような、じんわりと広がる心地よいぬくもりを体感できるはずです。
一日中履いていたい、ストレスフリーな心地よさ
ただ温かいだけはなく、足裏にはクッション性に優れた「総パイル編み」を採用し、ふっくらと柔らかな肌触りを実現しました。
履き口は締め付けを抑えたゆったり仕様。年末年始のリラックスタイムはもちろん、就寝時や長時間のデスクワークでも圧迫感を感じにくく、一日中快適に過ごせるのが人気の理由です。
ギフトにも選ばれる定番アイテム
冷えに悩む家族や友人へのプレゼントとしても人気。
誕生日や母の日、敬老の日、帰省した際などのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。
まとめ
参考価格：1,800円
現在の価格：1,499円［17%OFF］
リラックスしたい方、お休み中に足が冷える方、冷えたフローリングがつらい方におすすめしたい1足です。
