年末年始のゆったり時間にも◎履くだけで足元ぽかぽか！「まるでこたつソックス」が17％OFFの1,499円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

寒さが気になる足元にぴったり！まるでこたつソックスが17%オフ！

「デスクワーク中、足が冷えて気になる」「家でのリラックスタイムで足が冷たい！」

そんな方におススメなのが、履くだけで足元が「こたつ」のようにあったかい、okamotoの「靴下サプリ まるでこたつソックス」

こちらは参考価格1,800円のところ、現在Amazonでは17%OFFの1,499円で購入できます。

年末年始のゆったり時間や、フローリングでのデスクワークや家事で足が冷える方は、ぜひ一度チェックしてみてください！

スイッチを入れたようなぬくもり、秘密は「足首」にあり

冷えのポイントと言われる足首のツボ「三陰交」を、独自の編み方で集中的に温める設計。さらに、岡本が独自に開発した特殊な保温・発熱素材が、体温を逃さずしっかりキープします。

履いた瞬間から、まるでこたつの中に足を入れたかのような、じんわりと広がる心地よいぬくもりを体感できるはずです。

一日中履いていたい、ストレスフリーな心地よさ

ただ温かいだけはなく、足裏にはクッション性に優れた「総パイル編み」を採用し、ふっくらと柔らかな肌触りを実現しました。

履き口は締め付けを抑えたゆったり仕様。年末年始のリラックスタイムはもちろん、就寝時や長時間のデスクワークでも圧迫感を感じにくく、一日中快適に過ごせるのが人気の理由です。

ギフトにも選ばれる定番アイテム

冷えに悩む家族や友人へのプレゼントとしても人気。

誕生日や母の日、敬老の日、帰省した際などのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。

まとめ

参考価格：1,800円

現在の価格：1,499円［17%OFF］

リラックスしたい方、お休み中に足が冷える方、冷えたフローリングがつらい方におすすめしたい1足です。