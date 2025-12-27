このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第902回

手磨きの最大20倍の歯垢除去力！フィリップスの高性能電動歯ブラシが43％オフ

2025年12月27日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】フィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート（HX9911/66）」登場！

　フィリップスの人気電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート（HX9911/66）」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格43,890円のところ、43%オフの24,980円で販売中です。

　毎分約31,000回の高速振動と音波水流により、手磨きの最大20倍という圧倒的な歯垢除去力を実現。充電グラス付きの上位モデルで、毎日のオーラルケアをスマートかつ力強くサポートする一台です。

アマゾンでフィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート（HX9911/66）」を入手

フィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート（HX9911/66）」の魅力

① 音波水流テクノロジーでしっかり歯垢除去

　フィリップスのソニッケアーシリーズは、毎分最大約31,000ストロークの高速振動を発生させ、歯垢をしっかり除去。音波水流の力で、歯と歯ぐきのすき間にもアプローチします。

② アプリ連携で磨き方をサポート

　Philips Sonicare アプリと連携し、ブラッシングの動かし方や圧力のかけ方をガイド。毎日の歯磨きを、より意識しやすくしてくれます。

③ 置くだけで充電できる「充電グラス」付き

　付属の充電グラスに本体を立てるだけで充電可能。置くだけのシンプルな操作で日々の充電がストレスフリーになります。

お買い得価格で手に入る！

　外出先や旅行時にも使えるシンプル設計で、家族や自分用としても満足度の高いモデルです。日々のオーラルケアを次のレベルに引き上げたい方にぴったりです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。

アマゾンでフィリップス 電動歯ブラシ「ソニッケアー ダイヤモンドクリーンスマート（HX9911/66）」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン