【51%OFF】ニューバランスの冬用サンダル「CRVN MOC Mule」が4,000円台！

ニューバランスのCRVN MOC Muleが51%オフ！

寒い季節のリラックスタイムに最適なニューバランスのCRVN MOC Muleが51%オフの4,593円で、Amazonにて割引販売中！

足元の冷えが気になるこれからの季節、サンダル感覚でサッと履ける温かい一足は重宝すること間違いなしです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

CRVN MOC Muleの特徴

CRVN MOC Muleは、冬場にサンダル感覚で気軽に履ける防寒シューズです。

履き口から中敷きにかけて採用された長い起毛材が足を優しく包み込み、中綿には濡れても保温性を損なわない「PRIMALOFT（プリマロフト）」を採用しています。

キャンプなどのアウトドアレジャーから、近所への外出まで幅広く活躍。落ち着いたコアカラーから、アウトドアテイストなカラーまで選べるラインナップも魅力です。

まとめ

参考価格：9,350円

現在の価格：4,593円［51%OFF］

冬本番に大活躍するニューバランスの人気モデルニューバランスのCRVN MOC Mule。

手軽に履ける暖かい一足を探している方は、この大幅値引きのタイミングをお見逃しなく！

