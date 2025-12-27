懐かしさ全開！タイメックス×パックマンのレトロ腕時計が59％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】タイメックス×パックマン コラボ腕時計「TIMEX パックマンキャンパー（TW2V94000）」登場！

世界的に愛されるレトロゲーム「パックマン」と、老舗ウォッチブランドTIMEX（タイメックス）がコラボした腕時計「TIMEX パックマンキャンパー（TW2V94000）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格16,500円のところ、59%オフの6,700円で販売中です。

タイメックスの名作「キャンパー」をベースに、文字盤や秒針にパックマンのキャラクターをデザイン。レトロゲームの世界観を、腕時計という日常アイテムに落とし込んだ、TIMEXらしい無骨さと、パックマンのポップさが絶妙に融合した仕上がりです。

タイメックス×パックマン コラボ腕時計「TIMEX パックマンキャンパー（TW2V94000）」の魅力

①パックマンが文字盤を駆け巡る「遊び心あふれるデザイン」

ライトブルーの文字盤上には、お馴染みのパックマンやゴーストたちがドット絵で描かれています。秒針や文字盤のデザインによって、パックマンの世界観を感じられる演出が施されています。

②老舗TIMEXの定番「キャンパー」をベースにした安心感

現存するアメリカ老舗ブランドとしての信頼感が、細部の作りからも感じられます。シンプルで飽きのこないシルエットの中にパックマンの個性が光る、最高のバランスを実現。

お買い得価格で手に入る！

ゲームファンにはもちろん、シンプルな服装のアクセントとして楽しみたい方にも相性の良いモデルです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

