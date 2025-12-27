Amazonセール情報大紹介！ 第900回
Core Ultra搭載×OLEDディスプレイ。ASUS「Zenbook 14 OLED」が17％オフ
2025年12月27日 12時00分更新
【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405MA」登場！
ASUSのノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405MA」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格189,800円のところ、17%オフの156,800円で販売中です。
インテルCore Ultra 7プロセッサー、16GBメモリ、1TB SSDを搭載し、鮮やかなOLEDディスプレイと長時間バッテリーで毎日の作業を快適にこなせる一台です。
ASUS ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405MA」の魅力
① インテル AI Boostによる「次世代の高速処理」
インテルCore Ultraプロセッサーを搭載し、専用のAIエンジン「インテル AI Boost」を内蔵。あらゆるタスクを高い電力効率で実行できます。
② 息を呑む色彩を放つ「14型 有機EL」ディスプレイ
アスペクト比16:10の鮮やかな有機EL（OLED）ディスプレイを搭載。圧倒的なコントラスト比と豊かな色表現により、映像のディテールまで鮮明に映し出します。
③ 1.22kgの極薄軽量ボディ
厚さわずか14.9mm、重量は約1.22kgという軽さを実現しながら、米国軍用規格MIL-STD 810Hに準拠した堅牢性を両立。さらに、最長約21時間のバッテリー駆動を誇ります。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【ディスプレイ】14.0型 OLED（有機EL）、グレア、1,920×1,200ドット（60Hz）
【バッテリー駆動】約21.0時間（JEITA測定法2.0）
【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H
【メモリ】16GB LPDDR5X-7467
【グラフィックス】インテル Arc グラフィックス（CPU内蔵）
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）
【USBポート】Thunderbolt 4（Type-C／Power Delivery対応）×2 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A/Gen1）×1
【通信機能】無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3
お買い得価格で手に入る！
高精細な14型OLEDディスプレイ、Core Ultra 7プロセッサー、16GBメモリ、1TB SSDと、日常用途から負荷のかかる作業まで幅広く対応できる構成が魅力のノートPCです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
