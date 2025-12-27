Amazonセール情報大紹介！ 第901回
寒がりの最終兵器。胸から足裏まで温める「歩けるこたつ」が32％オフ
2025年12月27日 11時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】THANKO ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」登場！
胸から足先までヒーターで包み込み、そのまま歩き回れる自分専用こたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格12,800円のところ、32%オフの8,680円で販売中です。
こたつや暖房器具だけでは物足りないと感じていた方にも、暖かさと動きやすさを両立した新しい暖房アイテムです。
THANKO ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」の魅力
① 胸から足裏まで「ヒーターが隙間なく温める」
胸元から足底までの広範囲にヒーターを内蔵しています。特に冷えやすい「つま先」までしっかりカバー。内蔵ヒーターと保温性抜群のフリースのダブル効果により、一度入れば納得のぬくもりに包まれます。
② 家事の合間にも使いやすい「底から足が出る」設計
最大の特徴は、こたつに入ったまま移動ができる点です 。底から足を「スポッ」と出せる構造になっており、温もりをキープしたまま飲み物を取りに行ったり、ちょっとした用事を済ませたりすることが可能。
③ 清潔さを維持する「ダニ対策モード」
50度以上の加熱で毛布を清潔に保つ「ダニ対策モード」を搭載。さらに、オフシーズンには付属の収納袋にコンパクトにまとめられるため、収納場所にも困りません。
お買い得価格で手に入る！
「こたんぽ」は、圧倒的な暖かさ、自由な移動性、衛生面にも配慮された設計を兼ね備えた、冬の暮らしを劇的に変えるアイテムです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第900回
トピックスCore Ultra搭載×OLEDディスプレイ。ASUS「Zenbook 14 OLED」が17％オフ
-
第898回
トピックス【防水×高クッション×極上のフィット感】KEENのオンオフ使える万能トレイルシューズが23%Oオフ！
-
第897回
トピックス年末年始のゆったり時間にも◎履くだけで足元ぽかぽか！「まるでこたつソックス」が17％OFFの1,499円
-
第897回
トピックス年末片付けの最終兵器、来た。テプラSR-MK1が参考価格比44%オフ
-
第896回
トピックス【51%OFF】ニューバランスの冬用サンダル「CRVN MOC Mule」が4,000円台！
-
第895回
トピックスInsta360 X5 プレミアムキットがAmazonタイムセールで特価
-
第894回
トピックスセール本日終了！メレル「ジャングルモック」いま買いどき
-
第893回
トピックス濡れにくいのに快適さも狙う！GORE-TEXのハダシウォーカーが値下げ
-
第876回
トピックス【5万円差はデカい】RTX 5070×Core Ultra 7 265のG TUNE DG、いま買い時！
-
第872回
トピックス【5万円台に！】120Hzの滑らか表示＋おサイフ、Motorola edge 60 pro PANTONEが今ならこの値段
- この連載の一覧へ