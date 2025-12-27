寒がりの最終兵器。胸から足裏まで温める「歩けるこたつ」が32％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】THANKO ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」登場！

胸から足先までヒーターで包み込み、そのまま歩き回れる自分専用こたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格12,800円のところ、32%オフの8,680円で販売中です。

こたつや暖房器具だけでは物足りないと感じていた方にも、暖かさと動きやすさを両立した新しい暖房アイテムです。

THANKO ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ「こたんぽ（KTTK25CBW）」の魅力

① 胸から足裏まで「ヒーターが隙間なく温める」

胸元から足底までの広範囲にヒーターを内蔵しています。特に冷えやすい「つま先」までしっかりカバー。内蔵ヒーターと保温性抜群のフリースのダブル効果により、一度入れば納得のぬくもりに包まれます。

② 家事の合間にも使いやすい「底から足が出る」設計

最大の特徴は、こたつに入ったまま移動ができる点です 。底から足を「スポッ」と出せる構造になっており、温もりをキープしたまま飲み物を取りに行ったり、ちょっとした用事を済ませたりすることが可能。

③ 清潔さを維持する「ダニ対策モード」

50度以上の加熱で毛布を清潔に保つ「ダニ対策モード」を搭載。さらに、オフシーズンには付属の収納袋にコンパクトにまとめられるため、収納場所にも困りません。

お買い得価格で手に入る！

「こたんぽ」は、圧倒的な暖かさ、自由な移動性、衛生面にも配慮された設計を兼ね備えた、冬の暮らしを劇的に変えるアイテムです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。