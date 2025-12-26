【Amazon限定】ASUS「Vivobook 14」1TB搭載のAI対応ノートPCが13％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 14 X1407QA」登場！

次世代プロセッサー「Snapdragon X」を搭載した、ASUSのノートPC「Vivobook 14 X1407QA」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格119,800円のところ、13%オフの104,800円で販売中です。

本製品は「Amazon.co.jp限定」モデルで、標準モデルよりも大容量の1TB SSDを搭載している点が最大の特徴。AI機能に対応したプロセッサーと十分なストレージを備え、日常作業からクリエイティブな用途まで幅広く活躍します。

ASUS ノートPC「Vivobook 14 X1407QA」の魅力

① 長時間バッテリーで外出先も安心

Qualcomm Snapdragon Xプロセッサーの省電力性により、最大約21.8時間の長時間バッテリー駆動を実現。外出先での作業やカフェでの仕事など、長時間の使用でも安心して使えます。

② AI対応プロセッサー「Snapdragon X」搭載

Snapdragon X X1-26-100プロセッサーによりAI機能に対応。Copilotキーを使ったスマート操作やWindows上でのAI体験が可能で、これからのAI PC活用にも対応します。

③ 1TB SSD×快適な基本性能

Amazon限定モデルはストレージが1TBに増強されており、大量のデータ保存やアプリインストールにも余裕があります。また、16GBメモリ搭載で日常的な作業や複数タスク処理もストレスなくこなせます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【ディスプレイ】14.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（60Hz）

【バッテリー駆動】約19.6時間（動画再生時）／約21.8時間（アイドル時）

【CPU】Snapdragon X X1-26-100 プロセッサー

【NPU】Qualcomm Hexagon NPU 45TOPS

【メモリ】16GB LPDDR5X-8448

【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）

【グラフィックス】Qualcomm Adreno GPU（CPU内蔵）

【USBポート】USB4（Type-C／Power Delivery対応）×2 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A/Gen1）×2

【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×2

【通信機能】無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6E）、 Bluetooth 5.3

お買い得価格で手に入る！

1TBストレージ・AI対応CPU・長時間駆動バッテリーを兼ね備えたバランスの良い14型ノートPCです。大容量保存やモバイル作業、AIを活用した作業体験を求める方におすすめです。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。