Amazonセール情報大紹介！ 第894回
セール本日終了！メレル「ジャングルモック」いま買いどき
2025年12月25日 19時50分更新
【本日終了】メレルのジャングルモックが25%オフ！
メレルの人気モデル「ジャングルモック」が、Amazonにてセール中です。
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすいメレルの定番モデル「ジャングルモック」の[並行輸入品]が25%オフの9,770円で購入可能です。度々セールされている商品ですが、現状のセールは12月25日いっぱいの様子。
年末の買い替え需要が高まるこの時期、毎日履く靴こそ「ラクさ」で選びたいところ。ひもなしでサッと出られて、街でも小旅行でも出番が多い定番モデルが、いまタイムセールで手が届きやすくなっています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
メレルジャングルモックの特徴
●脱ぎ履きしやすいスリッポン設計
甲部分の両サイドにはストレッチ性のあるバンドを配置。
手を使わずにサッと履けるため、忙しい朝や移動の多い日にも便利で、リラックスシューズとしても使いやすい仕様です。
●クッション性に優れたインソール
インソールにはOrthoLite（オーソライト）を採用。
クッション性が高く、足裏への衝撃をやわらかく吸収し、長く歩く日でも快適さが続きます。
●安定した歩行を支えるミッドソール
ミッドソールには、歩行時の衝撃を抑えつつ安定性を高める独自構造を採用。
スニーカーのような感覚で履ける一方、アウトドアブランドらしい安心感も感じられます。
●グリップ力と耐久性のあるアウトソール
グリップ力に優れたゴム製アウトソールを採用。
街歩きから軽いアウトドアまで対応でき、日常使いしやすい耐久性も魅力です。
まとめ
参考価格：12,980円
現在の価格：9,770円［25%OFF］
脱ぎ履きのしやすさと快適な歩行性能を兼ね備えたメレルのジャングルモック。
普段使いの定番シューズとして長く活躍してくれそうです。この機会にぜひチェックしてみてください。なお、Amazonの価格はカラーやサイズ、出品者で変動しやすいので、購入前に販売ページで最終確認を。気に入ったサイズがあるうちにチェックしておくと、あとで「その価格、終わってた…」を防げます。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
