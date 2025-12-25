Amazonセール情報大紹介！ 第893回
濡れにくいのに快適さも狙う！GORE-TEXのハダシウォーカーが値下げ
2025年12月25日 20時00分更新
アシックスのHADASHIWALKER GTXが16%オフ！
「まるで裸足のように歩ける」と人気のアシックスのHADASHIWALKER GTXが16%オフの13,875円で、Amazonにて割引販売中！
防水透湿性に優れたGORE-TEX搭載モデルで、普段使いから長時間の移動、旅行まで、足をやさしく支えてくれる1足です。
雨の日の外出って、足元が濡れるだけでテンションが一気に下がりますよね。通勤・出張・旅行など「歩く距離が長い日」ほど、シューズ選びで快適さが変わります。そこで今回は、防水透湿素材GORE-TEXを採用した“ハダシウォーカー”系ウォーキングシューズのポイントを、商品ページ情報ベースでサクッと整理します。
HADASHIWALKER GTXの特徴
HADASHIWALKER GTX最大の特徴は、ふんわり軽やかな履き心地にあります。
インナーソールにはクッション性の高いオーソライト中敷きを採用し、つま先部分には消臭繊維の「MOFF」を搭載。長時間履いてもムレにくく、快適さが続きます。
かかと部分には、着地時の衝撃をやわらげるfuzeGELを採用。着地時の衝撃をやわらげる設計で、スムーズな重心移動をサポートします。さらに、かかと・前足部・中足部の溝を連動させる設計により、左右のブレが少ない安定した歩行が可能です。
また、足入れがしやすいワイド設計で、甲まわりもゆったり。やわらかい素材が足にフィットし、「歩きやすい」「疲れにくい」を実感しやすい一足です。
内側にはHADASHIWALKER定番のファスナーを搭載しており、脱ぎ履きがラクなのも嬉しいポイント。
防水透湿素材のGORE-TEXを採用しているため、雨の日でも靴内の蒸れを抑えて快適な状態をキープ。季節を問わず活躍します。
まとめ
参考価格：16,500円
現在の価格：13,875円［16%OFF］
日常の歩きをもっと快適にしたい人、雨の日も安心して履けるシューズを探している人にぴったりのアシックスのHADASHIWALKER GTX。
軽さ・クッション性・防水性のすべてを備えた優秀な1足です。この機会にぜひチェックしてみてください。
ちなみに、防水シューズは“雨に強い”だけでなく、季節や歩く時間に合わせた履き分けで満足度が上がりやすいアイテムです。サイズ感は足型や靴下の厚みでも印象が変わるので、迷ったらレビューの傾向やサイズ表もチェックしておくと失敗しにくいはず。カラーやサイズで価格差が出ることもあるため、購入時は商品ページで最終価格を見て選ぶのが安心です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
