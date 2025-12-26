【8万円引き】ASUS「ROG Flow Z13」Amazonセール中！ Ryzen AI搭載の高性能2-in-1ゲーミングPC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」登場！

ASUSの注目ゲーミングPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格379,800円のところ、21%オフの299,800円で販売中です。

AMD Ryzen AI MAX 390を搭載し、キーボードを取り外せばタブレットとしても使える2-in-1設計が特徴。場所を選ばず、ゲームやクリエイティブ作業を高いパフォーマンスで楽しみたい方に注目のモデルです。

ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」の魅力

① 内蔵グラフィックスの可能性を広げる「Ryzen AI MAX 390」

CPUとGPUを統合したAMD Ryzen AI MAX 390プロセッサーを搭載。用途に応じたメモリ配分により、ゲームプレイからコンテンツ制作、ビジネス用途まで、幅広いシーンで快適なパフォーマンスを発揮します。

② 180Hz対応の高精細ディスプレイ

13.4型ディスプレイには、2,560×1,600ドットの高解像度パネルを採用。リフレッシュレートは最大180Hzに対応しており、動きの速い映像もなめらかで視認性の高い表示を実現します。

③ シーンに応じて使い分けられる2-in-1設計

タブレットとしての直感的な操作性と、付属キーボード装着時のノートPCとしての使い勝手を両立。用途や作業環境に合わせて柔軟にスタイルを切り替えられます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【ディスプレイ】13.4型ワイドTFTカラー液晶（グレア）、2,560×1,600ドット（180Hz）

【バッテリー駆動】約10.6時間（動画再生時）／約16.8時間（アイドル時）

【CPU】AMD Ryzen AI MAX 390 12 コア／24 スレッド・プロセッサー

【NPU】AMD Ryzen AI（NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS）

【メモリ】32GB LPDDR5X-8000

【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）

【グラフィックス】Radeon グラフィックス（CPU内蔵）

【USBポート】USB4（Type-C／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A／Gen2）×1

【通信機能】LAN:なし 無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4

お買い得価格で手に入る！

高い処理性能と携帯性を両立した2-in-1ゲーミングPCです。スペックに妥協せず、かつ軽快な操作感を求める方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。