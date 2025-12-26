Amazonセール情報大紹介！ 第833回
【8万円引き】ASUS「ROG Flow Z13」Amazonセール中！ Ryzen AI搭載の高性能2-in-1ゲーミングPC
2025年12月26日 15時00分更新
【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」登場！
ASUSの注目ゲーミングPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格379,800円のところ、21%オフの299,800円で販売中です。
AMD Ryzen AI MAX 390を搭載し、キーボードを取り外せばタブレットとしても使える2-in-1設計が特徴。場所を選ばず、ゲームやクリエイティブ作業を高いパフォーマンスで楽しみたい方に注目のモデルです。
ASUS ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13 GZ302EA」の魅力
① 内蔵グラフィックスの可能性を広げる「Ryzen AI MAX 390」
CPUとGPUを統合したAMD Ryzen AI MAX 390プロセッサーを搭載。用途に応じたメモリ配分により、ゲームプレイからコンテンツ制作、ビジネス用途まで、幅広いシーンで快適なパフォーマンスを発揮します。
② 180Hz対応の高精細ディスプレイ
13.4型ディスプレイには、2,560×1,600ドットの高解像度パネルを採用。リフレッシュレートは最大180Hzに対応しており、動きの速い映像もなめらかで視認性の高い表示を実現します。
③ シーンに応じて使い分けられる2-in-1設計
タブレットとしての直感的な操作性と、付属キーボード装着時のノートPCとしての使い勝手を両立。用途や作業環境に合わせて柔軟にスタイルを切り替えられます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【ディスプレイ】13.4型ワイドTFTカラー液晶（グレア）、2,560×1,600ドット（180Hz）
【バッテリー駆動】約10.6時間（動画再生時）／約16.8時間（アイドル時）
【CPU】AMD Ryzen AI MAX 390 12 コア／24 スレッド・プロセッサー
【NPU】AMD Ryzen AI（NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS）
【メモリ】32GB LPDDR5X-8000
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）
【グラフィックス】Radeon グラフィックス（CPU内蔵）
【USBポート】USB4（Type-C／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A／Gen2）×1
【通信機能】LAN:なし 無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4
お買い得価格で手に入る！
高い処理性能と携帯性を両立した2-in-1ゲーミングPCです。スペックに妥協せず、かつ軽快な操作感を求める方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
