いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第50回
【初セール】HD-2D版「ドラクエI＆II」や「FFタクティクス」が初値引き！ スクエニ「HOLIDAY セール」が超豪華ラインアップで開催中
2025年12月26日 10時30分更新
スクウェア・エニックスは現在、PS Store、ニンテンドーeショップ、Steam、Xboxなどの各ストアにて、人気タイトルがお得に買える「HOLIDAY セール」を開催中です。
今回の目玉は、なんといっても最新作・話題作の「初セール」。先日発売されたばかりの「ドラゴンクエストI＆II」や、多くのファンが待ち望んだ「ファイナルファンタジータクティクス」のリマスター版が、早くも特別価格でラインアップされています。冬休みにじっくり名作に浸る絶好の機会です。
注目のおすすめセール製品
ドラゴンクエストI＆II（Nintendo Switch 2）
7,678円 → 6,142円 20％オフ
伝説のロト三部作がついに完結。最新技術「HD-2D」で蘇る物語は、オリジナル版ファンはもちろん、未プレイの方も感動必至の仕上がりです。また、これらを含む「ロト三部作セット」もセールの対象となっています。
ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション（Nintendo Switch）
6,800円 → 5,440円 20％オフ
心震える物語と深い戦略性が魅力のシミュレーションRPGの金字塔。現代向けに遊びやすく調整されたリマスター版が、嬉しい初値引き。
まとめ
このほかにも、「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」（40%オフ）や「聖剣伝説 VISIONS of MANA」（50%オフ）など、2025年を彩った最新ヒット作が多数対象となっています。
プラットフォームごとに期間や対象が異なるため、早めにチェックしておきましょう。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
