このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第835回

最大60時間再生×高音質。ゼンハイザー「MOMENTUM 4」が46％オフ

2025年12月26日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】ゼンハイザー ワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 4 Wireless」登場！

　ゼンハイザーのワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 4 Wireless」が、Amazonセールに登場しました。参考価格54,890円から46％オフの29,800円で販売中です。

　高音質・快適な装着感・長時間バッテリーという3つの要素をバランスよく備えたモデルで、日常使いから移動時間まで幅広いシーンで活躍します。

アマゾンでゼンハイザー ワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 4 Wireless」を入手

ゼンハイザー ワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 4 Wireless」の魅力

① ゼンハイザーのオーディオ技術を凝縮したサウンド

　自社開発の42mmトランスデューサーを搭載し、歪みを抑えながら、低音から高音まで豊かで自然なサウンドを再現。Bluetooth用チップと、DACおよびANCを担うチップを組み合わせることで、処理効率を高め、音質の向上を実現しています。

② 充電の心配を減らす「最大60時間」のロングバッテリー

　最大60時間の連続再生が可能。さらに、5分の充電で最大4時間再生できるクイックチャージにも対応しており、外出前や移動中の充電でも安心です。

③ 周囲の環境に合わせて働くノイズキャンセリング機能

　フィードフォワード方式とフィードバック方式を組み合わせたハイブリッドノイズキャンセリングを採用。周囲の騒音状況に応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調整する、アダプティブノイズキャンセリングにも対応しています。風切り音を抑える設計も特徴です。

お買い得価格で手に入る！

　音質のクオリティやバッテリー持ちを重視したい人には、注目しておきたいワイヤレスヘッドホンです。この機会にチェックしてみてはいかが。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。

アマゾンでゼンハイザー ワイヤレスヘッドホン「MOMENTUM 4 Wireless」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン