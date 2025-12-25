シチズン「アテッサ ACT Line」が30％オフ！ 電波×エコ・ドライブ搭載の高機能メンズウォッチ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】シチズン アテッサ チタニウムウオッチ「ACT Line（AT8185-62E）」登場！

シチズン（CITIZEN）が誇るチタニウムウオッチ「ATTESA（アテッサ）」の人気モデル「ACT Line（AT8185-62E）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格176,000円から30％オフの123,200円で販売中です。

光発電「エコ・ドライブ」と電波受信機能を組み合わせた、実用性の高いメンズ腕時計です。電池交換の手間を抑えつつ、正確な時刻を保てる点が特徴で、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍します。

シチズン アテッサ チタニウムウオッチ「ACT Line（AT8185-62E）」の魅力

① 唯一無二の存在感ブラックチタン

シチズン独自の表面硬化技術を施した「ブラックチタン」を採用。カジュアルからフォーマルまで、幅広いスタイリングに調和します。

② 手間いらずのエコ・ドライブ × 電波受信

わずかな光でも発電するエコ・ドライブを搭載しているため、定期的な電池交換は必要ありません 。さらに世界4エリアの標準電波を自動受信し、時刻・カレンダーを常に正確に保ちます。

お買い得価格で手に入る！

洗練されたブラックデザインと、メンテナンスフリーな機能を兼ね備えた、実用性重視のメンズウォッチです。ビジネスとプライベートの両方で使える時計を探している人は、この機会にチェックしておきたいモデルです。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。