Amazonセール情報大紹介！ 第822回
レッツノートFCシリーズが25%オフ！ Core Ultra搭載・Copilotキー対応の軽量AIノートが8万円以上安い
2025年12月25日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】パナソニック ノートPC 「レッツノート（CF-FC6ADMCR）」登場！
パナソニックのノートPC 「レッツノート（CF-FC6ADMCR）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格343,200円のところ、25%オフの258,545円で販売中です。
インテル Core Ultra 5プロセッサーを搭載し、ワンボタンでAI機能を呼び出せるCopilotキーにも対応。 軽量設計と高い堅牢性を両立した14型ノートとして、ビジネス用途を中心に注目したいモデルです。
パナソニック ノートPC 「レッツノート（CF-FC6ADMCR）」の魅力
① AI PC時代の新標準「Copilotキー×Core Ultra」
キーボードには独立したCopilotキーを搭載。 Core Ultraプロセッサーに内蔵されたAI専用エンジン（NPU）を活用し、文章要約や画像生成などのAI処理をスムーズに行えます。
② ネジ式交換バッテリーと圧倒的なスタミナ
アイドリング時で約26.1時間という驚異的な駆動時間を実現。バッテリー交換可能な新脱着構造（ネジ式）を採用。
③ 14型大画面でも約1.04kgの軽量・タフボディ
14.0型WUXGA（1920×1200）液晶を搭載しながら、重量は約1.04kg。 100kgf加圧振動試験や落下試験をクリアする堅牢性を備え、薄型・軽量化も実現しています。 信頼性の高さは、神戸工場生産という点からも伝わってきます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Pro
【CPU】インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14.0型ワイド WUXGA（1920×1200）
【グラフィックス】インテル グラフィックス
【Office】Microsoft 365 Basic + Office Home & Business
お買い得価格で手に入る！
ビジネス用途に適した16GBメモリ／512GB SSDといったポイントを重視する人に向いた1台です。信頼性の高いビジネスノートを探しているなら、チェックしておきたいモデルです。
