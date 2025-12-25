Amazonセール情報大紹介！ 第854回
来年度の確定申告、紙で詰む前に。ScanSnap iX2500が参考価格比24%オフ
2025年12月25日 07時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」登場！
リコー PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」が、Amazonセールに登場しました。参考価格65,340円から24％オフの49,918円で販売中です。
年が明けると、レシート、領収書、請求書、交通費の明細——“申告に必要な紙”が一気に現実味を帯びてきます。やるべきことはシンプルで、「ためない」「失くさない」「あとで探せる」を仕組みにしてしまうこと。そこで役立つのが、書類やレシートをまとめて読み取り、PDF化して管理できるドキュメントスキャナーです。今回はPFUのフラッグシップ「ScanSnap iX2500」を、確定申告の準備目線でポイントだけ押さえて紹介します。
毎分45枚の高速スキャンや5インチタッチパネル、Wi-Fi対応などを備えたフラグシップスキャナーを、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
リコー PFU ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の魅力
① 毎分45枚スキャンと最大100枚対応
ScanSnap史上最速となる毎分45枚の高速スキャンを実現。最大100枚の原稿をセットでき、両面同時読み取りにも対応しています。業務用スキャナー向けに自社開発された次世代SoC「iiGA」を搭載し、PCレスでの画像処理性能が大幅に進化しています。
② 5インチタッチパネルと2.9秒の高速起動で快適操作
本体には5インチの静電容量式タッチパネルを搭載。電源投入から約2.9秒で起動し、ストレスの少ない操作が可能です。Wi-Fi 6に対応し、セキュリティ規格はWPA3、TLS 1.3をサポート。USB Type-C接続にも対応しています。
③ ScanSnap Home対応でデータ整理・活用まで一元管理
スキャンしたデータは、ソフトウェア「ScanSnap Home」を通じて文書管理や名刺管理、経費精算、写真整理などに活用可能。タッチパネルからワンタッチでPDF保存ができます。PC版ではMicrosoft Teams、SharePoint、OneNote、Notion、iCloudとの連携にも対応しています。
お買い得価格で手に入る！
確定申告で毎年しんどいのは、結局「どこに置いたっけ？」と「入力・仕分けの前の整理」。日々の領収書や請求書を“もらったらスキャンして保存”に寄せるだけで、探し物と締切前の徹夜が減ります。ScanSnap iX2500なら、まとめてスキャン→PDF保存まで流れを作りやすいので、来年度分は最初からデジタル保管にしておくのも手。気になった人は、色（ブラック／ホワイト）や表示されている割引率・価格を確認しつつ、申告シーズン前に環境を整えておくのがおすすめです。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
