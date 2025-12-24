Amazonセール情報大紹介！ 第828回
【41%引き】Dolby Atmos＋DTS:X対応！ JBL「BAR 1000」で部屋が劇場になる
2025年12月24日 21時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】JBL サウンドバー「BAR 1000」登場！
JBLのサウンドバー「BAR 1000」が、Amazonセールに登場しました。参考価格143,000円から41％オフの84,585円という、衝撃的なお買い得価格となっています。
Dolby AtmosやDTS:Xに対応した7.1.4ch設計、着脱可能なワイヤレスサラウンドスピーカー、充実の接続端子など、多機能なホームシアター体験を実現するモデルです。
年末年始は、映画もドラマもゲームも“音”で没入感が一段変わります。テレビ内蔵スピーカーのままだと、迫力を上げるほどセリフが埋もれがち。そこで今回は、立体音響対応のJBL「BAR 1000」が参考価格から大きく値下げされているタイミングをピックアップ。配線を増やしすぎずにサラウンド環境を組みたい人向けに、ポイントをざっくり整理します。
JBL サウンドバー「BAR 1000」の魅力
① 置くだけで完成する、ワイヤレスリアスピーカー
充電式のワイヤレス・サラウンドスピーカーを採用し、必要なときだけ本体から取り外して設置可能。部屋の形状や視聴位置に合わせて音場を最適化する「ルーム・キャリブレーション」機能も備えており、複雑な設定をせずに臨場感あるサラウンドを楽しめます。
② 15基のドライバー×880W出力で楽しむ、7.1.4ch立体音響
250mm径のワイヤレスサブウーファーが重厚な低音を響かせ、さらにMultiBeam技術による音の反射制御で、前後左右だけでなく頭上からも音が降り注ぐような、包み込まれるシアターサウンドを実現します。
③ セリフを明瞭にする「PureVoice」テクノロジー
独自のアルゴリズムで声の成分を解析し、明瞭度を最適化。爆発音などが激しいアクションシーンでも、重要なセリフを聞き逃すことがありません。
お買い得価格で手に入る！
Dolby Atmos対応の本格的な立体音響と、ワイヤレスサラウンドスピーカーによる没入感が魅力。本格的なホームシアター体験を求める人に向けたサウンドバーを、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
なお、サウンドバーは設置環境（部屋の広さ・壁の反射・テレビ台の位置）で体感が変わります。購入前に、本体幅とウーファー設置スペース、HDMI端子（eARC）の有無だけはチェックしておくと失敗しにくいです。価格は変動しやすいので、表示の参考価格・割引率・在庫状況を確認しつつ、条件が合うなら早めに押さえるのがおすすめです。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第876回
トピックス【5万円差はデカい】RTX 5070×Core Ultra 7 265のG TUNE DG、いま買い時！
-
第858回
トピックス画面デカい×テンキー×Office 2024！“ちょうどいい”Dellがタイムセールに降臨
-
第820回
トピックスオリエント「Mako」自動巻きダイバーズが30%オフ！20気圧防水×機械式の定番モデルが2万円台
-
第814回
トピックスタイメックス×スペースインベーダーのコラボ腕時計が14％オフ！ 懐かしのゲーム音が鳴るレトロな一台
-
第813回
トピックスRTX 5070 Ti＆Core Ultra 7搭載！ 水冷CPUクーラー採用のG TUNE FZが15％オフ
-
第813回
トピックスニューバランスのゴアテックス搭載モデルが28%オフ！トレイルランニングから普段履きまでマルチに活躍
-
第812回
トピックス【48％オフ】ブルーエアの空気清浄機が1万円台に！ 北欧デザインの「Blue Max」がこの価格
-
第811回
トピックスメルテック 全自動パルスバッテリー充電器が37%オフ！ 車・バイク対応、1万円台の人気モデル
-
第810回
トピックスmouseの高性能ノートPCが11％オフ！ Core i7×RTX搭載、32GBメモリの実力派モデル
-
第809回
トピックス43%オフで2万円台！「テプラ」PRO SR5900P、PC・スマホ対応の高機能ラベルプリンター
- この連載の一覧へ