画面デカい×テンキー×Office 2024！“ちょうどいい”Dellがタイムセールに降臨

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Dell 16インチノートPC「Dell 16 DC16250」登場！

Dellの16インチノートPC「Dell 16 DC16250」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格169,800円のところ、12%オフの149,800円で販売中です。

インテル Core 7 プロセッサー 150Uと16GBメモリ、1TB SSDを搭載。Microsoft Office 2024も標準装備しており、起動も動作もサクサクの1台です。

画面が広いノートが欲しい、でも据え置き級の重さは避けたい――そんな「ほどよいバランス」狙いにちょうどいいのがDell 16 DC16250。Office 2024同梱モデルがセール対象なので、買ってからすぐ資料作りに入れるのがポイントです。

Dell 16インチノートPC「Dell 16 DC16250」の魅力

① 16:10の「縦に広い」画面

アスペクト比16:10の16インチFHD+ディスプレイを搭載。縦方向の表示領域が広く、資料作成や表計算、Web閲覧などで一度に表示できる情報量が増えます。ComfortView Plusによりブルーライトを低減し、長時間の画面作業にも配慮されています。

② Core 7・メモリ16GB・SSD 1TBのバランス構成

CPUにはIntel Core 7 150Uを搭載し、メモリは16GB、ストレージは1TBのM.2 PCIe NVMe SSDを採用。複数のアプリを同時に使用する業務や、大容量データの保存にも対応しやすい構成です。

③ Office 2024搭載

Microsoft Office Home & Business 2024が付属し、Word・Excel・PowerPointなどを購入後すぐに利用可能。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit (日本語版)

【CPU】Intel Core 7 150U（コア:10／キャッシュ:12MB／最大:5.4GHz)

【メモリ】標準:16GB（8GBx2）5200MT／s DDR5 最大:32GB（16GBx2）

【ストレージ】1TB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレイ】16インチ FHD+ (1920×1200)、アスペクト比 16:10、非光沢、広視野角、300nit、ComfortView

【グラフィックス】Intel Graphics

【接続端子】USB:USB3.2Gen1（Type-A）x2,USB3.2Gen2（Type-C）x1 オーディオ:ユニバーサルオーディオジャックx1 映像:HDMI1.4x1,USB Type-C（DisplayPort1.4）x1

【通信】有線:なし 無線:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、802.11ax、MU-MIMO、Bluetooth 5.3

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024、Microsoft 365 Basic (12ヶ月試用版)

お買い得価格で手に入る！

大画面16インチディスプレイ、Core 7搭載の処理性能、Office 2024標準付属という構成を重視する人におすすめです。

セール価格や在庫は動きやすいので、購入前に販売元がAmazon.co.jpになっているか、モデル（Office 2024あり／なし、メモリ・SSD構成）を選択欄で再確認しておくと安心です。気になったら、早めにチェックしておきましょう。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。