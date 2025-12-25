Amazonセール情報大紹介！ 第823回
「月額ゼロ」でOffice運用：Home 2024カード版が参考価格比で安い
2025年12月25日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazon.co.jpでセール中です。参考価格34,477円のところ、11%オフの30,654円という魅力的な価格となっています。
年末の駆け込みで「書類作成・家計管理・学校のレポート」など、何かとOfficeが必要になるタイミング。とはいえ、毎月課金のサブスクは避けたい……という人も多いはずです。今回は買い切り型の「Office Home 2024（カード版）」が、参考価格との比較でお得に出ているのを見つけたのでチェックしていきます。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① 快適な作業をサポート
Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。
② より伝わる資料作り
PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11、10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分ける方や長く同じOfficeを使いたい方に最適です。
なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。
お買い得価格で手に入る！
買い切りOfficeは、一度入れてしまえば“更新通知に追われない”のが最大のメリット。毎月の固定費が増えるのがイヤ、でも必要な機能はちゃんと欲しい——そんな現実派にちょうどいい落としどころです。
なお、カード版は「コード入力→ダウンロードしてインストール」の流れで、ディスクは付属しないタイプです。導入前に、使うPCがWindows 11/10か、Macなら“macOSの最新3世代”に入っているかだけ確認しておくと安心。買い切りで2台まで使えるので、「家のPC＋もう1台」で長く使う予定の人ほど、タイミングの良いときに押さえておく価値があります。
※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。
