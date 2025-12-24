Amazonセール情報大紹介！ 第876回
【5万円差はデカい】RTX 5070×Core Ultra 7 265のG TUNE DG、いま買い時！
2025年12月24日 20時30分更新
【Amazonで値引き中】mouse ゲーミングPC「G TUNE DG（RTX 5070）」登場！
マウスコンピューターのゲーミングPC「G TUNE DG」が、Amazonで値引き販売中です。
Intel Core Ultra 7とNVIDIA GeForce RTX 5070搭載のハイエンドモデルが、参考価格349,800円のところ、14％オフの299,800円で手に入ります。
年末年始はゲームも動画編集も“やることが増える季節”。PCを買い替えるなら、あとからメモリやストレージで悩みたくないところです。そこで注目したいのが、RTX 5070＋Core Ultra 7 265、さらに32GBメモリ／1TB SSDまで最初から揃ったG TUNE DG。迷いがちな構成要素を先回りして固めたモデルなので、「何を選べばいいか分からない」を丸ごと短縮できます。
mouse ゲーミングPC「G TUNE DG（RTX 5070）」の特徴
① あらゆる作業に対応するハイパワー性能
Intel Core Ultra 7 プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載。32GBメモリと1TB SSDを備え、ゲームプレイ、動画編集、配信も快適にこなせる性能です。
② LEDファン＆高効率エアフロー
レッドLEDファンを標準搭載。PC起動時に美しい光で彩ります。底面吸気設計により、グラフィックスカードやCPU、HDDなど発熱の大きなパーツを効率的に冷却。温かい空気は自然に後方へ排出されます。
③ 3年間の長期保証と365日サポート
3年間センドバック修理保証と、24時間365日電話サポートが付属。万が一のトラブル時も、安心して長く使用できます。
商品仕様
・OS：Windows 11 Home 64ビット
・CPU：Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265
・GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070
・メモリ：32GB (16GB×2 /DDR5-5600)
・ストレージ：M.2 SSD:1TB（NVMe Gen4×4）
・無線LAN：Wi-Fi 6E（最大2.4Gbps）対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵
お買い得価格で手に入る！
ゲーミングPCは性能だけでなく、購入後の安心感も重要。G TUNE DGは3年保証と24時間365日の電話サポートが明記されており、はじめての人でも“詰まったときの逃げ道”が用意されています。価格や在庫、配送予定は変動するので、購入前に商品ページで最新状態を確認しておくのがおすすめです。
※価格はスタイルによって異なります。
