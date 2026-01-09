Jackery「ポータブル電源 400」が45％オフ！ アウトドア・防災で頼れる400Wh電源

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Jackery ポータブル電源 400登場！

Jackery（ジャクリ）の「ポータブル電源 400」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格49,300円から45％オフの27,115円で販売中です。

重さは約4.1kgと比較的軽量ながら、容量は400Wh。ACコンセント、USBポート、シガーソケットを備え、スマホやノートPCなど、幅広い機器に対応します。キャンプや車中泊といったアウトドアシーンはもちろん、非常時の電源として備えておきたい一台です。

Jackery ポータブル電源 400の魅力

① 400Whバッテリーで日常機器をしっかりカバー

400Wh（112,200mAh相当）のバッテリーを搭載。スマホやタブレットの充電はもちろん、ノートPCにも対応できる容量を備えています。

② 多彩な出力ポートで使い道が広がる

USB Type-AポートやAC出力、シガーソケットなど、さまざまな機器と接続可能。AC出力は定格200W、瞬間最大400Wまで対応しています。

③ 持ち運びやすさを重視したコンパクト設計

400Whクラスながら、重量は約4.1kg。ハンドル付きで持ち運びやすく、車載や自宅保管もしやすいサイズ感です。

お買い得価格で手に入る！

400Whの大容量を備えつつ持ち運びしやすい設計は、日常用から非常用まで幅広く対応する一台です。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。