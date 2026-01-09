Amazonセール情報大紹介！ 第1011回
Jackery「ポータブル電源 400」が45％オフ！ アウトドア・防災で頼れる400Wh電源
2026年01月09日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Jackery ポータブル電源 400登場！
Jackery（ジャクリ）の「ポータブル電源 400」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格49,300円から45％オフの27,115円で販売中です。
重さは約4.1kgと比較的軽量ながら、容量は400Wh。ACコンセント、USBポート、シガーソケットを備え、スマホやノートPCなど、幅広い機器に対応します。キャンプや車中泊といったアウトドアシーンはもちろん、非常時の電源として備えておきたい一台です。
Jackery ポータブル電源 400の魅力
① 400Whバッテリーで日常機器をしっかりカバー
400Wh（112,200mAh相当）のバッテリーを搭載。スマホやタブレットの充電はもちろん、ノートPCにも対応できる容量を備えています。
② 多彩な出力ポートで使い道が広がる
USB Type-AポートやAC出力、シガーソケットなど、さまざまな機器と接続可能。AC出力は定格200W、瞬間最大400Wまで対応しています。
③ 持ち運びやすさを重視したコンパクト設計
400Whクラスながら、重量は約4.1kg。ハンドル付きで持ち運びやすく、車載や自宅保管もしやすいサイズ感です。
お買い得価格で手に入る！
400Whの大容量を備えつつ持ち運びしやすい設計は、日常用から非常用まで幅広く対応する一台です。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1012回
トピックスXperia 1 VII用“超薄型”ケースの本命。Deffのケブラーケースが7％オフ
-
第1010回
トピックス「ドラム式は置けない」派に刺さる。シャープ「ES-S7J-WL」が15％オフ
-
第1009回
トピックスmotorola razr 50が33％オフ、12GB／512GBの折りたたみスマホがこの価格
-
第1008回
トピックス120Hz有機EL×大容量バッテリー×5Gで、2万円台。Xiaomi「POCO M7 Pro 5G（8GB+256GB）」がAmazonで15％オフ
-
第1007回
トピックス八角ベゼルが映える電波ソーラー腕時計、シチズン「ATTESA ACT Line」が30％オフ
-
第1006回
トピックス健康管理＋Suica＋GPS対応。「Fitbit Charge 6」がAmazonセールで10％オフ
-
第1005回
トピックス朝のトーストに違いが出る0.2秒。アラジン「グラファイト トースター（2枚焼き）」が9％オフ
-
第1004回
トピックス55インチの4Kレグザが7万円台！ 圧倒的コスパの「55E350M」が36%オフのタイムセール中
-
第1003回
トピックス派手さはない、でも安心感はあるノートPC。Office 2024搭載「LAVIE N15」が20％オフ
-
第1002回
トピックス片足240gの衝撃！ ミズノ「エスペランザー2」が20％OFF。幅広＆極厚クッションで長時間歩いても疲れにくい！
- この連載の一覧へ