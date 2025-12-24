このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！

【16%OFF】デロンギのファンヒーターが5,945円！小型で脱衣所やデスク周りの冷え対策に最適◎

2025年12月24日 19時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アマゾンでデロンギのカプスーラ セラミックファンヒーターを入手

デロンギのカプスーラ セラミックファンヒーターが16%オフ！

　「デスクワーク中、足元が冷えてしまう」「お風呂上がりの脱衣所が寒くてつらい……」

　そんな冬の悩みを解決してくれる、デロンギのカプスーラ セラミックファンヒーターが16%オフの5,945円で、Amazonにて割引販売中！

　コンパクトな見た目以上にパワフルな一台。この機会にチェックしてみましょう。

洗練されたイタリアンデザインのセラミックファンヒーター

　機能性はもちろん、デロンギならではのデザイン性の高さも魅力です。

●驚きの軽さ

　重さわずか1.4kg。上部に持ち手があるので、家中どこでもラクに持ち運べます。

●超コンパクト

　A4サイズより一回り小さいサイズ感で、置き場所を選びません。

●お洒落な外観

　丸みを帯びたスタイリッシュなフォルムは、リビングや書斎のインテリアに自然に溶け込みます。

スイッチONですぐ暖かい！1150Wのハイパワー

●圧倒的なパワー

　小型ながら1150Wの出力で、素早く暖気が広がります。

●安全性と即暖性の両立

　熱源にPTCセラミックを採用。高温になりすぎる前に電流をブロックする安心設計です。

●選べる運転モード

　「弱・強」の2段階切替に加え、夏場にも便利な送風機能付き。

●凍結防止機能

　周囲温度が5℃以下になると稼働し、室温を一定に保つ機能も備えています。

まとめ

参考価格：7,045円

現在の価格：5,945円［16%OFF］

　コンパクトでパワフル、美しいデザインのデロンギのカプスーラ セラミックファンヒーター

　冷え込みが厳しくなる前に、ぜひ手に入れておきたいアイテムです。

アマゾンでデロンギのカプスーラ セラミックファンヒーターを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン