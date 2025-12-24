【16%OFF】デロンギのファンヒーターが5,945円！小型で脱衣所やデスク周りの冷え対策に最適◎
2025年12月24日 19時00分更新
デロンギのカプスーラ セラミックファンヒーターが16%オフ！
「デスクワーク中、足元が冷えてしまう」「お風呂上がりの脱衣所が寒くてつらい……」
そんな冬の悩みを解決してくれる、デロンギのカプスーラ セラミックファンヒーターが16%オフの5,945円で、Amazonにて割引販売中！
コンパクトな見た目以上にパワフルな一台。この機会にチェックしてみましょう。
洗練されたイタリアンデザインのセラミックファンヒーター
機能性はもちろん、デロンギならではのデザイン性の高さも魅力です。
●驚きの軽さ
重さわずか1.4kg。上部に持ち手があるので、家中どこでもラクに持ち運べます。
●超コンパクト
A4サイズより一回り小さいサイズ感で、置き場所を選びません。
●お洒落な外観
丸みを帯びたスタイリッシュなフォルムは、リビングや書斎のインテリアに自然に溶け込みます。
スイッチONですぐ暖かい！1150Wのハイパワー
●圧倒的なパワー
小型ながら1150Wの出力で、素早く暖気が広がります。
●安全性と即暖性の両立
熱源にPTCセラミックを採用。高温になりすぎる前に電流をブロックする安心設計です。
●選べる運転モード
「弱・強」の2段階切替に加え、夏場にも便利な送風機能付き。
●凍結防止機能
周囲温度が5℃以下になると稼働し、室温を一定に保つ機能も備えています。
まとめ
参考価格：7,045円
現在の価格：5,945円［16%OFF］
コンパクトでパワフル、美しいデザインのデロンギのカプスーラ セラミックファンヒーター。
冷え込みが厳しくなる前に、ぜひ手に入れておきたいアイテムです。
