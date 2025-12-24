【16%OFF】デロンギのファンヒーターが5,945円！小型で脱衣所やデスク周りの冷え対策に最適◎

デロンギのカプスーラ セラミックファンヒーターが16%オフ！

「デスクワーク中、足元が冷えてしまう」「お風呂上がりの脱衣所が寒くてつらい……」

そんな冬の悩みを解決してくれる、デロンギのカプスーラ セラミックファンヒーターが16%オフの5,945円で、Amazonにて割引販売中！

コンパクトな見た目以上にパワフルな一台。この機会にチェックしてみましょう。

洗練されたイタリアンデザインのセラミックファンヒーター

機能性はもちろん、デロンギならではのデザイン性の高さも魅力です。

●驚きの軽さ

重さわずか1.4kg。上部に持ち手があるので、家中どこでもラクに持ち運べます。

●超コンパクト

A4サイズより一回り小さいサイズ感で、置き場所を選びません。

●お洒落な外観

丸みを帯びたスタイリッシュなフォルムは、リビングや書斎のインテリアに自然に溶け込みます。

スイッチONですぐ暖かい！1150Wのハイパワー

●圧倒的なパワー

小型ながら1150Wの出力で、素早く暖気が広がります。

●安全性と即暖性の両立

熱源にPTCセラミックを採用。高温になりすぎる前に電流をブロックする安心設計です。

●選べる運転モード

「弱・強」の2段階切替に加え、夏場にも便利な送風機能付き。

●凍結防止機能

周囲温度が5℃以下になると稼働し、室温を一定に保つ機能も備えています。

まとめ

参考価格：7,045円

現在の価格：5,945円［16%OFF］

コンパクトでパワフル、美しいデザインのデロンギのカプスーラ セラミックファンヒーター。

冷え込みが厳しくなる前に、ぜひ手に入れておきたいアイテムです。