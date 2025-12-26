このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第836回

TourBox Elite Plusが15%オフ！ iPad対応でイラスト制作・動画編集を効率化する左手デバイス

2025年12月26日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】TourBox Elite Plus登場！

　世界中のクリエイターに支持されている左手デバイス「TourBox Elite Plus」が、Amazonセールに登場しました。参考価格47,967円から15％オフの40,972円で販売中です。

　iPadOS・macOS・Windowsに対応しており、描画や編集作業をより直感的に行いたい方に向けたモデルです。キー操作やショートカットを手元でまとめて操作できるため、作業の流れを止めにくい点も特長です。

アマゾンでTourBox Elite Plusを入手

TourBox Elite Plusの魅力

① iPad対応で、場所を選ばない制作環境 

　iPadに対応しており、ProcreateやClip Studio Paint、LumaFusionなどのアプリ操作を手元で行えます。タブレット制作でもショートカット操作がしやすく、外出先やデスク以外の環境でも作業効率を高められます。

② 手元を見ずに操作できる人間工学デザイン

　ノブやダイヤル、ホイール、形状の異なるボタンが配置されており、指の感覚で操作を判別しやすい設計で、画面から視線を外さずに作業を続けられます。

③ Bluetooth・有線の両対応で柔軟に使える

　Bluetooth接続に対応しているため、iPadやノートPCとケーブルレスで使用可能です。有線接続にも対応しており、安定した接続環境を重視したい場合にも使い分けができます。

お買い得価格で手に入る！

　TourBox Elite Plusは、複数OSへの対応、手元操作に特化した設計、カスタマイズ性の高さを兼ね備えた左手デバイスです。イラスト制作や動画編集の操作性を見直したい方はチェックしてみてください！

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。

アマゾンでTourBox Elite Plusを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン