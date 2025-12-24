Amazonセール情報大紹介！ 第813回
ニューバランスのゴアテックス搭載モデルが28%オフ！トレイルランニングから普段履きまでマルチに活躍
2025年12月24日 17時00分更新
ニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTXが28%オフ！
トレイルランニングから普段履きまでマルチシーンで活躍するニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTXが28%オフの11,047円で、Amazonにて割引販売中！
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
DynaSoft Nitrel v6 GTXの特徴
DynaSoft Nitrel v6 GTXは、履き心地と耐久性にこだわった設計が魅力です。
滑りにくい「AT TREADアウトソール」と、クッション性に優れた「DYNASOFTミッドソール」が、どんな道でも弾むような歩きをサポート。
爪先を保護する「TOE PROTECT」も備わっており、タフな環境でも安心です。
幅広のワイドラスト設計なので、締め付け感のないリラックスしたフィット感を楽しめるのも嬉しいポイント。
トレッキングから街歩きまで、これ一足で快適に過ごせます。
まとめ
参考価格：15,400円
現在の価格：11,047円［28%OFF］
雨や雪の日、そしてアウトドアシーンを快適にしてくれる頼れる防水スニーカーニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTX。
本格的な冬のレジャーや悪天候に備えて、今のうちに準備しておきたい一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第814回
トピックスタイメックス×スペースインベーダーのコラボ腕時計が14％オフ！ 懐かしのゲーム音が鳴るレトロな一台
-
第813回
トピックスRTX 5070 Ti＆Core Ultra 7搭載！ 水冷CPUクーラー採用のG TUNE FZが15％オフ
-
第812回
トピックス【48％オフ】ブルーエアの空気清浄機が1万円台に！ 北欧デザインの「Blue Max」がこの価格
-
第811回
トピックスメルテック 全自動パルスバッテリー充電器が37%オフ！ 車・バイク対応、1万円台の人気モデル
-
第810回
トピックスmouseの高性能ノートPCが11％オフ！ Core i7×RTX搭載、32GBメモリの実力派モデル
-
第809回
トピックス43%オフで2万円台！「テプラ」PRO SR5900P、PC・スマホ対応の高機能ラベルプリンター
-
第808回
トピックスJBLの本格サウンドバーが44%オフ！ テレビの音とは別次元の迫力を体感
-
第808回
トピックス【大幅値下げ】一度聴いたら、もう戻れない。ゼンハイザー「MOMENTUM 4 Wireless」がAmazonセールで46％OFF！
-
第807回
トピックスFitbit Inspire 3が10%オフ、最大10日間バッテリー搭載の健康管理用フィットネストラッカー
-
第807回
トピックスクッション性抜群！ニューバランスのウォーキングシューズ「WW880」が26％オフ
- この連載の一覧へ