Amazonセール情報大紹介！ 第813回

ニューバランスのゴアテックス搭載モデルが28%オフ！トレイルランニングから普段履きまでマルチに活躍

2025年12月24日 17時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンでニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTXを入手

ニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTXが28%オフ！

　トレイルランニングから普段履きまでマルチシーンで活躍するニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTXが28%オフの11,047円で、Amazonにて割引販売中！

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

DynaSoft Nitrel v6 GTXの特徴

　DynaSoft Nitrel v6 GTXは、履き心地と耐久性にこだわった設計が魅力です。

　滑りにくい「AT TREADアウトソール」と、クッション性に優れた「DYNASOFTミッドソール」が、どんな道でも弾むような歩きをサポート。

　爪先を保護する「TOE PROTECT」も備わっており、タフな環境でも安心です。

　幅広のワイドラスト設計なので、締め付け感のないリラックスしたフィット感を楽しめるのも嬉しいポイント。

　トレッキングから街歩きまで、これ一足で快適に過ごせます。

まとめ

参考価格：15,400円

現在の価格：11,047円［28%OFF］

　雨や雪の日、そしてアウトドアシーンを快適にしてくれる頼れる防水スニーカーニューバランスのDynaSoft Nitrel v6 GTX

　本格的な冬のレジャーや悪天候に備えて、今のうちに準備しておきたい一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

