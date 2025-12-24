【GORE-TEX採用】ザ・ノース・フェイスの「マウンテンジャケット」が25%オフ！アウトドアから日常使いまで◎
2025年12月24日 16時00分更新
冬の雨雪もしのげる！ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが25%オフ！
冷え込む朝晩の通勤から、週末のスノーアクティビティまで頼れる、ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが25%オフの45,051円で、Amazonにて割引販売中！
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットの特徴
ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットは、1985年の登場以来、改良を重ねてきたブランドを代表する山岳用アウターシェルです。
表地には、厚手で安心感のある150デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用。
雨や雪をシャットアウトしつつ、衣服内のムレを逃がす防水透湿性を備えています。最新モデルでは、より環境に配慮した素材へとアップデートされました。
機能面では、内側のファスナーでフリースなどを連結できる「ZIP IN ZIPシステム」を搭載。秋は単体でレインウェアや風よけとして、冬はインナーを重ねて防寒着として、季節に合わせて柔軟に使い分けることができます。
また、取り外し可能なスノーカフも備えており、スキーやスノーボードでの使用にも適しています。
まとめ
参考価格：60,000円
現在の価格：45,051円［25%OFF］
しっかりとした耐久性と機能性を備えたザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケット。
流行を問わず長く着られるデザインのため、この冬のメインアウターとしてはもちろん、春先の雨対策まで活躍の幅が広い1着です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
