【GORE-TEX採用】ザ・ノース・フェイスの「マウンテンジャケット」が25%オフ！アウトドアから日常使いまで◎

冬の雨雪もしのげる！ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが25%オフ！

冷え込む朝晩の通勤から、週末のスノーアクティビティまで頼れる、ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが25%オフの45,051円で、Amazonにて割引販売中！

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットの特徴

ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットは、1985年の登場以来、改良を重ねてきたブランドを代表する山岳用アウターシェルです。

表地には、厚手で安心感のある150デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用。

雨や雪をシャットアウトしつつ、衣服内のムレを逃がす防水透湿性を備えています。最新モデルでは、より環境に配慮した素材へとアップデートされました。

機能面では、内側のファスナーでフリースなどを連結できる「ZIP IN ZIPシステム」を搭載。秋は単体でレインウェアや風よけとして、冬はインナーを重ねて防寒着として、季節に合わせて柔軟に使い分けることができます。

また、取り外し可能なスノーカフも備えており、スキーやスノーボードでの使用にも適しています。

まとめ

参考価格：60,000円

現在の価格：45,051円［25%OFF］

しっかりとした耐久性と機能性を備えたザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケット。

流行を問わず長く着られるデザインのため、この冬のメインアウターとしてはもちろん、春先の雨対策まで活躍の幅が広い1着です。

