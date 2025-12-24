このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第814回

タイメックス×スペースインベーダーのコラボ腕時計が14％オフ！ 懐かしのゲーム音が鳴るレトロな一台

2025年12月24日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Timex T80×スペースインベーダー登場！

　TIMEX（タイメックス）のデジタルウォッチ「T80」と、名作ゲーム「スペースインベーダー」のコラボモデル「Timex T80×スペースインベーダー」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格7,980円から14％オフの6,880円という手頃な価格となっています。

　80年代のデジタルウォッチを代表する「T80」をベースに、インベーダーのアートワークを配置。さらにインベーダーの電子音が鳴るギミック付き。懐かしさと新鮮さが同居する仕上がりです。

アマゾンでTimex T80×スペースインベーダーを入手

Timex T80×スペースインベーダーの魅力

① 耳でも楽しめる！本物のインベーダーサウンド 

　この時計最大のポイントは、アラームなどで流れるお馴染みの電子サウンドトラックです。一瞬で80年代のアーケードにタイムスリップしたような感覚に。

② ピクセルアートが映える「レトロ・デジタル」デザイン 

　ドット絵のインベーダーが描かれ、どこか懐かしくも新しい「レトロフューチャー」な雰囲気を醸し出しています。

お買い得価格で手に入る！

　Timex T80×スペースインベーダーは、懐かしのサウンド、アイコニックなドットデザインの「大人の遊び心」をくすぐる逸品です。ぜひチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。

アマゾンでTimex T80×スペースインベーダーを入手

