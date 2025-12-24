Amazonセール情報大紹介！ 第814回
タイメックス×スペースインベーダーのコラボ腕時計が14％オフ！ 懐かしのゲーム音が鳴るレトロな一台
2025年12月24日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Timex T80×スペースインベーダー登場！
TIMEX（タイメックス）のデジタルウォッチ「T80」と、名作ゲーム「スペースインベーダー」のコラボモデル「Timex T80×スペースインベーダー」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格7,980円から14％オフの6,880円という手頃な価格となっています。
80年代のデジタルウォッチを代表する「T80」をベースに、インベーダーのアートワークを配置。さらにインベーダーの電子音が鳴るギミック付き。懐かしさと新鮮さが同居する仕上がりです。
Timex T80×スペースインベーダーの魅力
① 耳でも楽しめる！本物のインベーダーサウンド
この時計最大のポイントは、アラームなどで流れるお馴染みの電子サウンドトラックです。一瞬で80年代のアーケードにタイムスリップしたような感覚に。
② ピクセルアートが映える「レトロ・デジタル」デザイン
ドット絵のインベーダーが描かれ、どこか懐かしくも新しい「レトロフューチャー」な雰囲気を醸し出しています。
お買い得価格で手に入る！
Timex T80×スペースインベーダーは、懐かしのサウンド、アイコニックなドットデザインの「大人の遊び心」をくすぐる逸品です。ぜひチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
