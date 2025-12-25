ファーウェイ製スマートウォッチに「スペースインベーダー」の文字盤登場

ウエニ貿易のオリジンバルブランド「GARRACK」は、ファーウェイ製スマートウォッチ向けに「スペースインベーダー」デザインの文字盤を開発。「HUAWEI Health」アプリ内で販売する。価格は270円。

今回の文字盤ではゲーム画面をモチーフにしており、ゲームのスタートからクリアするまでの一連の様子が再現されるほか、バッテリー残量は残機で表現されるなどの遊び心もあり。対応機種はHUAWEI Band／FIT2／FIT3・4／GTの各シリーズ。