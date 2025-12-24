Amazonセール情報大紹介！ 第813回
RTX 5070 Ti＆Core Ultra 7搭載！ 水冷CPUクーラー採用のG TUNE FZが15％オフ
2025年12月24日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】mouse ゲーミングPC「G TUNE FZ」登場！
マウスコンピューターのデスクトップゲーミングPC「G TUNE FZ（FZI7G7TB83SJW105AZ）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格469,800円のところ、15%オフの399,800円で販売中です。
NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiとインテル Core Ultra 7 265Kを組み合わせた高い性能に、32GBメモリや1TB SSDを搭載した一台です。ゲームや動画編集など幅広い用途で活躍します。
mouse ゲーミングPC「G TUNE FZ」の魅力
① RTX 5070 Ti × Core Ultra 7で快適プレイ
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti とインテル Core Ultra 7 265K の組み合わせは、高い描画性能と処理能力を両立。最新の3Dゲームはもちろん、重いクリエイティブ作業でも力強く応えます。
② 32GBメモリ＋1TB SSDで余裕ある快適環境
32GB DDR5メモリと1TB NVMe SSDの構成は、高速な読み書きと大容量データの取り扱いを可能にします。ゲームの読み込みやアセット管理、大量のファイル保存でも余裕のあるスペックです。
③ 水冷CPUクーラーで安定した冷却性能
360mmラジエーター搭載の水冷CPUクーラーを採用。高負荷時でもCPU温度を効率よくコントロールすることで、安定した動作を長時間維持できます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（ビデオメモリ:GDDR7 16GB）
【メモリ】32GB（16GB×2／DDR5-5600）
【ストレージ】M.2 SSD:1TB（NVMe Gen4×4）
【CPUクーラー】水冷CPUクーラー（360mmラジエーター）
【チップセット】インテル Z890 チップセット
【インターフェース】Thunderbolt 4×2（背面 Type-C×2 ※画面出力に対応 ※CPU内蔵グラフィックスを使用して出力）、USB3.2×1（上面 Type-C×1 ※画像出力に非対応）、USB3.1×2 （背面 Type-A×2）、USB3.0×6（背面 Type-A×4／上面 Type-A×2）、ディスプレイ出力:4（背面 DisplayPort×3／HDMI×1）
【無線LAN】Wi-Fi 6E（最大2.4Gbps）対応 IEEE 802.11 ax／ac／a／b／g／n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵
【有線LAN】1（背面 Marvell AQC113 10GBASE-T／5GBASE-T／2.5GBASE-T／1000BASE-T／100BASE-TX対応（RJ-45）×1）
【保証】3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート
お買い得価格で手に入る！
「G TUNE FZ」は、快適な動画編集環境など、さまざまなシーンで頼れる実力派デスクトップPCです。長時間ゲームや制作に向けたパワフルな構成を求めている方には特にぴったりの一台です。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
