フィリップス 電動シェーバー9000シリーズが44％オフ！ 深剃り×肌にやさしい洗浄機付きモデル

【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー「9000シリーズ S9986／50」登場！

フィリップスの電動シェーバー「9000シリーズ S9986／50」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格52,800円のところ、44%オフの29,800円という衝撃的な価格となっています。

本モデルは、回転式シェーバーの上位シリーズに位置づけられ、深剃りと肌へのやさしさを両立した設計が特徴。日々のヒゲ剃りを快適にしたい方に向けた高機能モデルです。

フィリップス 電動シェーバー「9000シリーズ S9986／50」の魅力

① 「スーパーリフト＆カット」で深剃り極まる

1枚目の刃がヒゲを引き上げ、2枚目の刃がカットする独自機構により、肌を傷めず根元からの深剃りを実現します 。毎分15万回カットする72枚刃で、ヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。

② SkinIQテクノロジーで肌状態に合わせた剃り心地

SkinIQテクノロジーを搭載し、ヒゲの状態を感知しながらシェービングをサポート。肌への負担を抑えつつ、安定した剃り心地を目指した設計です。

③ お風呂剃り・丸洗い対応＆洗浄機付き

防水設計により、お風呂剃りや本体の丸洗いに対応。さらに洗浄機が付属しているため、使用後のお手入れも簡単です。

お買い得価格で手に入る！

パワフルな切れ味とやさしさの両立した電動シェーバーです。洗浄機付き・お風呂剃り対応と使い勝手も良く、セール価格の29,800円なら、ワンランク上のシェービング環境を求める人にとって魅力的な選択肢になるのではないでしょうか？

※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。