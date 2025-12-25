JBL「Charge 6」が23％オフ！ 防水対応×長時間再生で屋外でも頼れるポータブルスピーカー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】JBL ポータブルスピーカー「JBL CHARGE 6」登場！

JBLのポータブルスピーカー「CHARGE 6」が、Amazonセールに登場しました。参考価格27,500円から23％オフの21,180円で販売中です。

最大約28時間の長時間再生や頑丈ボディ、モバイルバッテリー機能など、日常からアウトドアまで活躍する一台です。

JBL ポータブルスピーカー「JBL CHARGE 6」の魅力

① さらに深みを増した「JBLプロ・サウンド」

改良されたウーファーユニットにより、更に進化したサウンドと深い低域再生を実現。

② 「IP68防水・防塵」と超ロングバッテリー

IP68防塵防水&衝撃への耐性を高めたアウトドア利用にも耐えるタフな設計。さらに、1回の充電で最大28時間の連続再生が可能。わずか10分の充電で150分再生できる急速充電も備えています。

③ スマホも充電できる「モバイルバッテリー機能」

モバイルバッテリーとしてデバイス充電にも対応するため、外出先でスマホの電池切れが不安なときにも便利です。

お買い得価格で手に入る！

JBL Charge 6は、防水・防塵設計、長時間再生、持ち運びやすいサイズ感を備えた人気のポータブルスピーカーです。気になる方は早めにチェックしてみてください！

※価格はカラーや在庫状況などによって異なる場合があります。