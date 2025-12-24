mouseの高性能ノートPCが11％オフ！ Core i7×RTX搭載、32GBメモリの実力派モデル

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」登場！

マウスコンピューターの人気シリーズ「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格139,800円のところ、11%オフの124,800円で販売中です。

このモデルは、高性能なインテルCore i7-12700Hに加え、専用グラフィックスGeForce RTX 2050を備えつつ、日常作業だけでなく動画編集やテレワークまで快適にこなせる構成。15.6インチのフルHDディスプレイで見やすさも抜群です。

マウスコンピューター ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」の魅力

① パワフルな性能

CPUはインテルCore i7-12700Hを搭載し、複数の作業を同時にこなせる性能を実現。さらにRTX 2050搭載で、軽めの動画編集や画像処理なども幅広く対応できます。

② 十分なメモリ＆大容量ストレージで快適動作

メインメモリは32GBと余裕のある容量。複数アプリを開きながらでも快適に操作でき、SSDは1TB（NVMe）で画像・動画データや大量ファイルの保存にも安心です。

③ 作業効率を支えるディスプレイと接続性

15.6インチのフルHDディスプレイは、文書作成や表計算、ブラウジング時にも見やすいサイズです。広い画面領域を活かしてマルチタスク作業にも対応。さらにWi-Fi 6EとBluetooth対応で、高速ネットワーク接続や周辺機器との接続もスムーズです。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【CPU】インテル Core i7-12700H プロセッサー

【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU

【メモリ】32GB（16GB×2／DDR4-3200）

【ストレージ】M.2 SSD:1TB（NVMe Gen4×4）

【パネル】15.6型 液晶パネル（ノングレア／144Hz対応）、1,920×1,080（フルHD）

【動作時間（JEITA測定法 Ver.3.0）】動画再生: 約4.5時間 アイドル状態: 約9時間

【無線LAN】Wi-Fi 6E（最大2.4Gbps）対応 IEEE 802.11 ax／ac／a／b／g／n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵

【有線LAN】1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T対応（RJ-45）×1

【インターフェース】USB3.1×2（背面 Type-C×1／右側面 Type-C×1）、USB3.0×1（左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応）、USB2.0×1（左側面 Type-A×1）、ディスプレイ出力×2（背面 Mini DisplayPort×1／HDMI×1）／microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応

お買い得価格で手に入る！

処理性能・メモリ容量・大容量ストレージをバランスよく備えた実力派ノートPCです。Windows 11を搭載し、ビジネス・テレワーク・クリエイティブ作業など、幅広い用途で使える一台としておすすめです。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。