mouseの高性能ノートPCが11％オフ！ Core i7×RTX搭載、32GBメモリの実力派モデル
2025年12月24日 13時30分更新
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」登場！
マウスコンピューターの人気シリーズ「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格139,800円のところ、11%オフの124,800円で販売中です。
このモデルは、高性能なインテルCore i7-12700Hに加え、専用グラフィックスGeForce RTX 2050を備えつつ、日常作業だけでなく動画編集やテレワークまで快適にこなせる構成。15.6インチのフルHDディスプレイで見やすさも抜群です。
マウスコンピューター ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」の魅力
① パワフルな性能
CPUはインテルCore i7-12700Hを搭載し、複数の作業を同時にこなせる性能を実現。さらにRTX 2050搭載で、軽めの動画編集や画像処理なども幅広く対応できます。
② 十分なメモリ＆大容量ストレージで快適動作
メインメモリは32GBと余裕のある容量。複数アプリを開きながらでも快適に操作でき、SSDは1TB（NVMe）で画像・動画データや大量ファイルの保存にも安心です。
③ 作業効率を支えるディスプレイと接続性
15.6インチのフルHDディスプレイは、文書作成や表計算、ブラウジング時にも見やすいサイズです。広い画面領域を活かしてマルチタスク作業にも対応。さらにWi-Fi 6EとBluetooth対応で、高速ネットワーク接続や周辺機器との接続もスムーズです。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】インテル Core i7-12700H プロセッサー
【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU
【メモリ】32GB（16GB×2／DDR4-3200）
【ストレージ】M.2 SSD:1TB（NVMe Gen4×4）
【パネル】15.6型 液晶パネル（ノングレア／144Hz対応）、1,920×1,080（フルHD）
【動作時間（JEITA測定法 Ver.3.0）】動画再生: 約4.5時間 アイドル状態: 約9時間
【無線LAN】Wi-Fi 6E（最大2.4Gbps）対応 IEEE 802.11 ax／ac／a／b／g／n準拠 ＋ Bluetooth 5内蔵
【有線LAN】1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T対応（RJ-45）×1
【インターフェース】USB3.1×2（背面 Type-C×1／右側面 Type-C×1）、USB3.0×1（左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応）、USB2.0×1（左側面 Type-A×1）、ディスプレイ出力×2（背面 Mini DisplayPort×1／HDMI×1）／microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応
お買い得価格で手に入る！
処理性能・メモリ容量・大容量ストレージをバランスよく備えた実力派ノートPCです。Windows 11を搭載し、ビジネス・テレワーク・クリエイティブ作業など、幅広い用途で使える一台としておすすめです。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
