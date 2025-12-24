Amazonセール情報大紹介！ 第812回
【48％オフ】ブルーエアの空気清浄機が1万円台に！ 北欧デザインの「Blue Max」がこの価格
2025年12月24日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】BLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機「Blue Max 3250i」登場！
世界的な空気清浄機専業メーカー・ブルーエアの人気モデル「Blue Max 3250i」が、Amazonセールに登場しました。参考価格24,970円から48％オフの12,955円で販売中です。
ブルーエア独自のHEPASilentテクノロジーを搭載し、0.1μmまでの有害物質を99.97％除去。本体下部から360°方向に空気を吸い込み、22畳相当の空間を効率よく清浄します。静音設計と省エネ設計により、日常使いしやすい点も特徴です。
BLUEAIR（ブルーエア）空気清浄機「Blue Max 3250i」の魅力
① 22畳対応で広めの空間もカバー
約22畳まで対応しているため、リビングや寝室などの広めの空間でもしっかり空気を清浄できます。花粉やハウスダスト、ペットの毛やニオイなど、日常生活で気になりやすい空気の悩みに対応できるサイズ感です。
② 360°からしっかり吸引する空気循環
本体下部から360°方向に空気を取り込む吸引方式を採用。部屋全体の空気を効率よく吸い込み、スムーズな清浄を実現します。複雑な操作を必要とせず、シンプルに空気環境を整えられる点も魅力です。
③ 北欧デザインと手間を抑えたメンテナンス
洗練されたテーパリング形状と、選べる5色のプレフィルターにより、インテリアに自然に馴染みます。メインフィルターは約9ヶ月に1回の交換が目安で、日常的なフィルター掃除の手間を抑えられる設計です。
お買い得価格で手に入る！
ブルーエア Blue Max 3250iは、22畳まで対応するパワフルな空気清浄機でありながら、操作は簡単、静音・省エネ設計で日常使いに最適な一台です。空気環境を整えたいと考えている方は、ぜひチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第813回
トピックスRTX 5070 Ti＆Core Ultra 7搭載！ 水冷CPUクーラー採用のG TUNE FZが15％オフ
-
第811回
トピックスメルテック 全自動パルスバッテリー充電器が37%オフ！ 車・バイク対応、1万円台の人気モデル
-
第810回
トピックスmouseの高性能ノートPCが11％オフ！ Core i7×RTX搭載、32GBメモリの実力派モデル
-
第809回
トピックス43%オフで2万円台！「テプラ」PRO SR5900P、PC・スマホ対応の高機能ラベルプリンター
-
第808回
トピックスJBLの本格サウンドバーが44%オフ！ テレビの音とは別次元の迫力を体感
-
第808回
トピックス【大幅値下げ】一度聴いたら、もう戻れない。ゼンハイザー「MOMENTUM 4 Wireless」がAmazonセールで46％OFF！
-
第807回
トピックスFitbit Inspire 3が10%オフ、最大10日間バッテリー搭載の健康管理用フィットネストラッカー
-
第807回
トピックスクッション性抜群！ニューバランスのウォーキングシューズ「WW880」が26％オフ
-
第806回
トピックス日本製・約639gの衝撃。富士通LIFEBOOK WU5／J3が5%オフの超軽量14型ノート
-
第805回
トピックス37%オフで3万円台。motorola edge 40 neo、IP68防水＆おサイフケータイ対応の高コスパスマホ
- この連載の一覧へ