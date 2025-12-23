このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第807回

クッション性抜群！ニューバランスのウォーキングシューズ「WW880」が26％オフ

2025年12月23日 16時05分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

ニューバランスのWW880が26%オフ！

ニューバランスのWW880が26%オフ！

　毎日の「歩く」を快適にしてくれる一足を探している人におすすめのニューバランスのWW880が26%オフの9,738円でAmazonのセールに登場！

　クッション性に優れたFresh Foamミッドソールを採用し、長時間歩いても疲れにくい履き心地！

　この機会にぜひチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスのWW880の特徴

　ニューバランスのWW880は長く快適に歩くための機能を追求した定番ウォーキングシューズです。

　クッション性に優れたFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジし、踵部分のCRカウンターと組み合わせることで、安定した歩行をサポートします。

　アウトソールは、防滑性・耐久性・屈曲性を考慮した構造。

　着地から蹴り出しまで足裏全体を使った自然な歩行をアシストし、環境に配慮した素材を採用している点もポイントです。

まとめ

参考価格：13,200円

現在の価格：9,738円［26%OFF］

　ニューバランスのWW880は、クッション性・安定感・歩きやすさをバランスよく備えた、日常使いに最適なウォーキングシューズです。

　通勤や街歩き、長時間の外出が多い人は、このセールのタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。





■関連サイト



