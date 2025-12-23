Amazonセール情報大紹介！ 第807回
クッション性抜群！ニューバランスのウォーキングシューズ「WW880」が26％オフ
2025年12月23日 16時05分更新
ニューバランスのWW880が26%オフ！
毎日の「歩く」を快適にしてくれる一足を探している人におすすめのニューバランスのWW880が26%オフの9,738円でAmazonのセールに登場！
クッション性に優れたFresh Foamミッドソールを採用し、長時間歩いても疲れにくい履き心地！
この機会にぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスのWW880の特徴
ニューバランスのWW880は長く快適に歩くための機能を追求した定番ウォーキングシューズです。
クッション性に優れたFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジし、踵部分のCRカウンターと組み合わせることで、安定した歩行をサポートします。
アウトソールは、防滑性・耐久性・屈曲性を考慮した構造。
着地から蹴り出しまで足裏全体を使った自然な歩行をアシストし、環境に配慮した素材を採用している点もポイントです。
まとめ
参考価格：13,200円
現在の価格：9,738円［26%OFF］
ニューバランスのWW880は、クッション性・安定感・歩きやすさをバランスよく備えた、日常使いに最適なウォーキングシューズです。
通勤や街歩き、長時間の外出が多い人は、このセールのタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
