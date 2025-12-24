このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第808回

【大幅値下げ】一度聴いたら、もう戻れない。ゼンハイザー「MOMENTUM 4 Wireless」がAmazonセールで46％OFF！

2025年12月24日 10時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

MOMENTUM 4 Wirelessを入手

極上のリスニング体験。ゼンハイザー「MOMENTUM 4 Wireless」がAmazonセールで大幅値下げ！

　一度聴いたら、もう戻れない……そんな魅力的な音質の「MOMENTUM 4 Wireless」が、Amazonセールに登場。

　「MOMENTUM 4 Wireless」の参考価格は54,890円ですが、セールでは46％オフの29,800円という割引価格で手に入ります。

プレミアムな心地良さを追求

　軽量な本体のヘッドバンド内側には、中央に小さなくぼみを入れたシリコンクッションを搭載。耳への空間も工夫されたイヤーパッドはヴィーガンレザーを採用しています。ヒンジと伸縮アームで圧迫感を軽減しており、重量が均等に分散し、頭全体にかかる圧力を軽減するように設計。自宅でも外出中でも、すべてのシーンで快適さを長時間発揮します。

　フラットに折りたたみ、スリムに収納できます。首にかけた際も邪魔になりません。

60時間、上質な音楽は降り注ぐ

　2時間の充電で60時間再生可能で、5分の充電で4時間再生できるクイックチャージ機能も搭載。音質だけでなく、使い勝手にもすぐれています。

　「MOMENTUM 4 Wireless」が、46％オフの29,800円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！

