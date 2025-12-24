Amazonセール情報大紹介！ 第808回
【大幅値下げ】一度聴いたら、もう戻れない。ゼンハイザー「MOMENTUM 4 Wireless」がAmazonセールで46％OFF！
2025年12月24日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
極上のリスニング体験。ゼンハイザー「MOMENTUM 4 Wireless」がAmazonセールで大幅値下げ！
一度聴いたら、もう戻れない……そんな魅力的な音質の「MOMENTUM 4 Wireless」が、Amazonセールに登場。
「MOMENTUM 4 Wireless」の参考価格は54,890円ですが、セールでは46％オフの29,800円という割引価格で手に入ります。
プレミアムな心地良さを追求
軽量な本体のヘッドバンド内側には、中央に小さなくぼみを入れたシリコンクッションを搭載。耳への空間も工夫されたイヤーパッドはヴィーガンレザーを採用しています。ヒンジと伸縮アームで圧迫感を軽減しており、重量が均等に分散し、頭全体にかかる圧力を軽減するように設計。自宅でも外出中でも、すべてのシーンで快適さを長時間発揮します。
フラットに折りたたみ、スリムに収納できます。首にかけた際も邪魔になりません。
60時間、上質な音楽は降り注ぐ
2時間の充電で60時間再生可能で、5分の充電で4時間再生できるクイックチャージ機能も搭載。音質だけでなく、使い勝手にもすぐれています。
「MOMENTUM 4 Wireless」が、46％オフの29,800円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！
