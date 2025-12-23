37%オフで3万円台。motorola edge 40 neo、IP68防水＆おサイフケータイ対応の高コスパスマホ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】motorola edge 40 neo（8GB／256GB）登場！

Motorola（モトローラ）のSIMフリー対応スマートフォン「edge 40 neo（8GB／256GB）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格49,818円のところ、37%オフの31,320円で販売中です。

6.55インチの有機ELディスプレイや大容量5,000mAhバッテリー、IP68防水防塵、おサイフケータイ対応など、日常使いに嬉しい機能を備えたモデルです。

motorola edge 40 neo（8GB／256GB）の魅力

① 144Hz駆動の極上「pOLED（有機EL）」ディスプレイ

ミドルレンジながら、144Hzの高リフレッシュレートに対応。映画やゲームの動きが滑らかです。

② 最高水準の「IP68防水防塵」

水深1.5mの真水に30分沈めても耐えられるIP68等級に対応 。キッチンや雨の日でも安心して使えます。

③ おサイフケータイ対応＆172gの超軽量ボディ

FeliCa対応により、Suicaなどのキャッシュレス決済がこれ1台で完結します。多機能でありながら重量はわずか172g。

お買い得価格で手に入る！

鮮やかな大画面、安心の防水性能、そしておサイフケータイという「欲しい機能」を詰め込んだスマートフォンです。このお得な機会にぜひチェックしてみてください！

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。