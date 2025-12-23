このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第805回

37%オフで3万円台。motorola edge 40 neo、IP68防水＆おサイフケータイ対応の高コスパスマホ

2025年12月23日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonセール】motorola edge 40 neo（8GB／256GB）登場！

　Motorola（モトローラ）のSIMフリー対応スマートフォン「edge 40 neo（8GB／256GB）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格49,818円のところ、37%オフの31,320円で販売中です。

　6.55インチの有機ELディスプレイや大容量5,000mAhバッテリー、IP68防水防塵、おサイフケータイ対応など、日常使いに嬉しい機能を備えたモデルです。

アマゾンでmotorola edge 40 neo（8GB／256GB）を入手

motorola edge 40 neo（8GB／256GB）の魅力

① 144Hz駆動の極上「pOLED（有機EL）」ディスプレイ 

　ミドルレンジながら、144Hzの高リフレッシュレートに対応。映画やゲームの動きが滑らかです。

② 最高水準の「IP68防水防塵」

　水深1.5mの真水に30分沈めても耐えられるIP68等級に対応 。キッチンや雨の日でも安心して使えます。

③ おサイフケータイ対応＆172gの超軽量ボディ 

　FeliCa対応により、Suicaなどのキャッシュレス決済がこれ1台で完結します。多機能でありながら重量はわずか172g。

お買い得価格で手に入る！

　鮮やかな大画面、安心の防水性能、そしておサイフケータイという「欲しい機能」を詰め込んだスマートフォンです。このお得な機会にぜひチェックしてみてください！

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。

アマゾンでmotorola edge 40 neo（8GB／256GB）を入手

