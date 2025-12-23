Amazonセール情報大紹介！ 第806回
日本製・約639gの衝撃。富士通LIFEBOOK WU5／J3が5%オフの超軽量14型ノート
2025年12月23日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】富士通「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」登場！
富士通の日本製ノートPC「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」が、Amazonセールに登場しました。過去価格175,980円のところ、5%オフの166,880円で販売中です。
インテル Core Ultra 5を搭載し、本体質量は驚きの約639g。日本製にこだわるFMVシリーズの中でも、軽さと実用性を重視した1台です。
富士通「FMV Zero LIFEBOOK WU5／J3（AZ_WU5J3_Z732）」の魅力
① 思わず驚く約639gの軽さ
14インチの大画面を搭載しながら、重量はわずか639g。バッグに入れても重さを感じにくく、通勤・通学や外出先での作業でも取り回しの良さが際立ちます。
② 「Core Ultra」プロセッサーでAI活用も快適
インテル Core Ultra 5を搭載。AI処理を支援するNPUを内蔵しており、Web会議での背景ぼかしやノイズキャンセリングなどがより効率的に行えます。
③ 妥協のないインターフェースと日本製「MIL規格」の堅牢性
有線LANポート、HDMI、USB Type-C×2、Type-A×2など、ドングル不要の充実したポート類を装備。さらに、米軍採用規格（MIL-STD-810H）に準拠した厳しい落下試験や加圧試験をクリアしています。
製品スペック
【CPU】インテルCore Ultra 5 プロセッサー 125U（12コア／14スレッド／Pコア：最大4.3GHz、Eコア：最大3.6GHz、低消費電力Eコア：最大2.1GHz）
【OS】OS：Windows 11 Home 64ビット版
【メモリ】8GB（最大8GB）[オンボード／増設・交換不可] [デュアルチャネル対応]
【ストレージ】約256GB／ドライブ：ドライブなし
【ディスプレイ】14.0型ワイド WUXGA[1920×1200] ノングレア液晶
【バッテリー駆動時間】最大約17.0時間（JEITA 2.0）、＜動画再生時＞約6.0時間（JEITA 3.0）、＜アイドル時＞約15.0時間（JEITA 3.0）
【接続端子】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×2 左側面×2（USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応）、USB3.2（Gen1）Type-A×2 左側面×1（電源オフUSB充電機能付）、右側面×1、有線LAN（RJ-45）
【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024
お買い得価格で手に入る！
軽さ・画面の見やすさ・実用性を重視する人に向いた日本製モバイルノートです。このお得な機会にぜひチェックしてみてください！
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第808回
トピックスJBLの本格サウンドバーが44%オフ！ テレビの音とは別次元の迫力を体感
-
第807回
トピックスFitbit Inspire 3が10%オフ、最大10日間バッテリー搭載の健康管理用フィットネストラッカー
-
第807回
トピックスクッション性抜群！ニューバランスのウォーキングシューズ「WW880」が26％オフ
-
第805回
トピックス37%オフで3万円台。motorola edge 40 neo、IP68防水＆おサイフケータイ対応の高コスパスマホ
-
第804回
トピックスメレルの「ジャングルモック」が25%オフ！日常使いもアウトドアにも◎[並行輸入品]
-
第803回
トピックス「毎月払いたくない」ならコレ：Office 2024永続版が11%オフ
-
第803回
トピックスうおっ、Series 10が23%OFF！Apple Watchを今買う理由
-
第802回
トピックス「マイまくら」のリカバリーウェアが15%オフ！ 健康的な毎日を支える機能性パジャマ
-
第801回
トピックスJBL FLIP6が51%オフ、ペットボトルサイズで迫力サウンドを楽しめる防水スピーカーが8,000円台
-
第801回
トピックス正直、この値段は見逃せない。フィリップス5000Xが50%オフ、回転式シェーバーが8,000円台
- この連載の一覧へ