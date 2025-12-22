Amazonセール情報大紹介！ 第803回
「毎月払いたくない」ならコレ：Office 2024永続版が11%オフ
2025年12月22日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
Microsoft Office Home 2024（永続版）カード版が、Amazon.co.jpでセール中です。参考価格34,477円のところ、11%オフの30,654円という魅力的な価格となっています。
「サブスクは避けたい」「家のPCと仕事用PCの2台で使いたい（WindowsでもMacでもOK）」という人は、セールのうちに押さえておくと、いざという瞬間に慌てずに済みます。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① 快適な作業をサポート
Office 2024では、アプリの切り替えや検索機能などがよりスムーズになっています。資料作成やデータ処理が快適になり、日常作業の効率化が期待できます。
② より伝わる資料作り
PowerPointではビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすい資料作りが可能です。WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールがまとめられており、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズに行えます。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11、10はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分ける方や長く同じOfficeを使いたい方に最適です。
なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。
お買い得価格で手に入る！
買い切りOfficeは、一度入れてしまえば“更新通知に追われない”のが最大のメリット。毎月の固定費が増えるのがイヤ、でも必要な機能はちゃんと欲しい——そんな現実派にちょうどいい落としどころです。
※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。
