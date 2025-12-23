今年登場した話題のNothing Phone（3a）が15％オフ！ Nothing「ウィンターセール」開催中

洗練されたデザインが特徴のテックブランド「Nothing（ナッシング）」の日本公式サイトにて、ウィンターセールを開催中です。

スマートフォン Phone（3a）をはじめ、ワイヤレスイヤホンやヘッドフォンなどの各製品が特別価格でラインナップされています。

注目のおすすめセール製品

Nothing Phone（3a）

54,800円 → 46,800円（15％オフ）

半透明デザインと背面の発光するGlyphインターフェースが魅力的。日常使いには十分な快適な動作を実現。

Nothing Headphone（1）

39,800円 → 33,800円（15％オフ）

Nothingらしい「スケルトン（透明）デザイン」を継承しつつ、最新のオーディオ技術を詰め込んだハイエンド・ワイヤレスヘッドフォンです。

まとめ

人気のNothing製品をこの機会にチェックしてみてください。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。