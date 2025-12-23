JBLの本格サウンドバーが44%オフ！ テレビの音とは別次元の迫力を体感

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】JBL サウンドバー「BAR 1000」登場！

JBLのサウンドバー「BAR 1000」が、Amazonセールに登場しました。参考価格143,000円から44％オフの80,645円という、衝撃的なお買い得価格となっています。

Dolby AtmosやDTS:Xに対応した7.1.4ch設計、着脱可能なワイヤレスサラウンドスピーカー、充実の接続端子など、多機能なホームシアター体験を実現するモデルです。

JBL サウンドバー「BAR 1000」の魅力

① 置くだけで完成する、ワイヤレスリアスピーカー

充電式のワイヤレス・サラウンドスピーカーを採用し、必要なときだけ本体から取り外して設置可能。部屋の形状や視聴位置に合わせて音場を最適化する「ルーム・キャリブレーション」機能も備えており、複雑な設定をせずに臨場感あるサラウンドを楽しめます。

② 15基のドライバー×880W出力で楽しむ、7.1.4ch立体音響

250mm径のワイヤレスサブウーファーが重厚な低音を響かせ、さらにMultiBeam技術による音の反射制御で、前後左右だけでなく頭上からも音が降り注ぐような、包み込まれるシアターサウンドを実現します。

③ セリフを明瞭にする「PureVoice」テクノロジー

独自のアルゴリズムで声の成分を解析し、明瞭度を最適化。爆発音などが激しいアクションシーンでも、重要なセリフを聞き逃すことがありません。

お買い得価格で手に入る！

Dolby Atmos対応の本格的な立体音響と、ワイヤレスサラウンドスピーカーによる没入感が魅力。本格的なホームシアター体験を求める人に向けたサウンドバーを、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。