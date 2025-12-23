Amazonセール情報大紹介！ 第808回
JBLの本格サウンドバーが44%オフ！ テレビの音とは別次元の迫力を体感
2025年12月23日 16時00分更新
【Amazonセール】JBL サウンドバー「BAR 1000」登場！
JBLのサウンドバー「BAR 1000」が、Amazonセールに登場しました。参考価格143,000円から44％オフの80,645円という、衝撃的なお買い得価格となっています。
Dolby AtmosやDTS:Xに対応した7.1.4ch設計、着脱可能なワイヤレスサラウンドスピーカー、充実の接続端子など、多機能なホームシアター体験を実現するモデルです。
JBL サウンドバー「BAR 1000」の魅力
① 置くだけで完成する、ワイヤレスリアスピーカー
充電式のワイヤレス・サラウンドスピーカーを採用し、必要なときだけ本体から取り外して設置可能。部屋の形状や視聴位置に合わせて音場を最適化する「ルーム・キャリブレーション」機能も備えており、複雑な設定をせずに臨場感あるサラウンドを楽しめます。
② 15基のドライバー×880W出力で楽しむ、7.1.4ch立体音響
250mm径のワイヤレスサブウーファーが重厚な低音を響かせ、さらにMultiBeam技術による音の反射制御で、前後左右だけでなく頭上からも音が降り注ぐような、包み込まれるシアターサウンドを実現します。
③ セリフを明瞭にする「PureVoice」テクノロジー
独自のアルゴリズムで声の成分を解析し、明瞭度を最適化。爆発音などが激しいアクションシーンでも、重要なセリフを聞き逃すことがありません。
お買い得価格で手に入る！
Dolby Atmos対応の本格的な立体音響と、ワイヤレスサラウンドスピーカーによる没入感が魅力。本格的なホームシアター体験を求める人に向けたサウンドバーを、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
