Amazonセール情報大紹介！ 第807回
Fitbit Inspire 3が10%オフ、最大10日間バッテリー搭載の健康管理用フィットネストラッカー
2025年12月23日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】Fitbit フィットネストラッカー「Inspire 3」登場！
Fitbit（フィットビット）の人気フィットネストラッカ―「Inspire 3」が、Amazonセールに登場しました。参考価格12,800円から10％オフの11,520円で販売中です。
最大10日間持続するバッテリー、心拍数や睡眠スコア、ストレス管理機能など、日々の健康管理をサポートする機能を備えた人気モデルです。
Fitbit フィットネストラッカー「Inspire 3」の魅力
① 充電の煩わしさから解放される「10日間の電池持ち」
Inspire 3は一度の充電で最大10日間も持続します。旅行や出張でも充電器を持ち歩く必要がほとんどなく、利便性に納得の設計です。
② データで自分の「眠り」を可視化する睡眠スコア
眠りの深さや時間を計測し、毎朝「睡眠スコア」として数値化してくれます 。最適な睡眠ステージで起こしてくれるスマートアラーム機能も搭載。
③ スマホ連携でライフログも一括管理
スマホと連携して使えるFitbitアプリでは、睡眠や食事の記録などをまとめて管理できます。自分の健康行動がひと目で分かるのも嬉しいポイントです。
お買い得価格で手に入る！
圧倒的なスタミナ、日常の健康管理を支える計測機能、そして軽やかな着け心地を兼ね備えた、まさに健康管理のスタートにふさわしいモデルです。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第808回
トピックスJBLの本格サウンドバーが44%オフ！ テレビの音とは別次元の迫力を体感
-
第807回
トピックスクッション性抜群！ニューバランスのウォーキングシューズ「WW880」が26％オフ
-
第806回
トピックス日本製・約639gの衝撃。富士通LIFEBOOK WU5／J3が5%オフの超軽量14型ノート
-
第805回
トピックス37%オフで3万円台。motorola edge 40 neo、IP68防水＆おサイフケータイ対応の高コスパスマホ
-
第804回
トピックスメレルの「ジャングルモック」が25%オフ！日常使いもアウトドアにも◎[並行輸入品]
-
第803回
トピックス「毎月払いたくない」ならコレ：Office 2024永続版が11%オフ
-
第803回
トピックスうおっ、Series 10が23%OFF！Apple Watchを今買う理由
-
第802回
トピックス「マイまくら」のリカバリーウェアが15%オフ！ 健康的な毎日を支える機能性パジャマ
-
第801回
トピックスJBL FLIP6が51%オフ、ペットボトルサイズで迫力サウンドを楽しめる防水スピーカーが8,000円台
-
第801回
トピックス正直、この値段は見逃せない。フィリップス5000Xが50%オフ、回転式シェーバーが8,000円台
- この連載の一覧へ