Fitbit Inspire 3が10%オフ、最大10日間バッテリー搭載の健康管理用フィットネストラッカー

【Amazonセール】Fitbit フィットネストラッカー「Inspire 3」登場！

Fitbit（フィットビット）の人気フィットネストラッカ―「Inspire 3」が、Amazonセールに登場しました。参考価格12,800円から10％オフの11,520円で販売中です。

最大10日間持続するバッテリー、心拍数や睡眠スコア、ストレス管理機能など、日々の健康管理をサポートする機能を備えた人気モデルです。

Fitbit フィットネストラッカー「Inspire 3」の魅力

① 充電の煩わしさから解放される「10日間の電池持ち」

Inspire 3は一度の充電で最大10日間も持続します。旅行や出張でも充電器を持ち歩く必要がほとんどなく、利便性に納得の設計です。

② データで自分の「眠り」を可視化する睡眠スコア

眠りの深さや時間を計測し、毎朝「睡眠スコア」として数値化してくれます 。最適な睡眠ステージで起こしてくれるスマートアラーム機能も搭載。

③ スマホ連携でライフログも一括管理

スマホと連携して使えるFitbitアプリでは、睡眠や食事の記録などをまとめて管理できます。自分の健康行動がひと目で分かるのも嬉しいポイントです。

お買い得価格で手に入る！

圧倒的なスタミナ、日常の健康管理を支える計測機能、そして軽やかな着け心地を兼ね備えた、まさに健康管理のスタートにふさわしいモデルです。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。