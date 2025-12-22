Amazonセール情報大紹介！ 第801回
【難燃×防寒】冬キャンプに最適！ザ・ノース・フェイスの「Firefly Bootie」が12％オフ
2025年12月22日 17時00分更新
ザ・ノース・フェイスの難燃防寒ブーツが12%オフ！
冬のキャンプやアウトドアシーンで活躍する、ザ・ノース・フェイスの難燃防寒ブーツが、本日もセール中です
キャンプでの快適性を追求したザ・ノース・フェイスのFirefly Bootie（24.0cm）が12%OFFの15,130円で、Amazonにて割引販売中！
高い難燃性と防寒性を兼ね備えたブーティタイプのブーツで、焚き火を囲むキャンプシーンはもちろん、寒い季節の外出やちょっとしたウォーキングにも使いやすい一足です。デザイン性も高く、アウトドアから日常使いまで幅広く活躍します。
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。
キャンプシーンの快適性を追求した高機能ブーツ Firefly Bootie
ザ・ノース・フェイスのFirefly Bootieは、高い難燃性を発揮する特殊なナイロンクロスをアッパー素材に採用しています。
万が一着火した場合でも、ごく微量に発生するガスが燃焼部分の酸素を奪い、無酸素状態にすることで自己消火を促進。さらに、着火部分は炭化するため、繊維の溶解による火傷のリスクを軽減します。
ライニング（裏地）には、リサイクル素材を使用したボアフリースを採用。保温性が高く、素足でも快適に履ける心地よさを実現しています。
ソールユニットは、ぬかるみやすいキャンプサイトでの使用を想定した設計。アッパーの高さを工夫することで泥がつきにくく、アウトドアシーンでも扱いやすい仕様になっています。
アウトドア向けの高い機能性を備えながら、日常使いしやすいシンプルなデザインも魅力。耐久性と実用性を兼ね備えた一足として、寒い季節の足元をしっかり支えてくれます。
まとめ
参考価格：17,200円
現在の価格：15,130円［12%OFF］
耐久性と機能性に優れた難燃仕様のザ・ノース・フェイスのFirefly Bootieは、冬のキャンプから普段使いまで幅広く活躍する防寒ブーツです。
