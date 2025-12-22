【難燃×防寒】冬キャンプに最適！ザ・ノース・フェイスの「Firefly Bootie」が12％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ザ・ノース・フェイスの難燃防寒ブーツが12%オフ！

冬のキャンプやアウトドアシーンで活躍する、ザ・ノース・フェイスの難燃防寒ブーツが、本日もセール中です

キャンプでの快適性を追求したザ・ノース・フェイスのFirefly Bootie（24.0cm）が12%OFFの15,130円で、Amazonにて割引販売中！

高い難燃性と防寒性を兼ね備えたブーティタイプのブーツで、焚き火を囲むキャンプシーンはもちろん、寒い季節の外出やちょっとしたウォーキングにも使いやすい一足です。デザイン性も高く、アウトドアから日常使いまで幅広く活躍します。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

キャンプシーンの快適性を追求した高機能ブーツ Firefly Bootie

ザ・ノース・フェイスのFirefly Bootieは、高い難燃性を発揮する特殊なナイロンクロスをアッパー素材に採用しています。

万が一着火した場合でも、ごく微量に発生するガスが燃焼部分の酸素を奪い、無酸素状態にすることで自己消火を促進。さらに、着火部分は炭化するため、繊維の溶解による火傷のリスクを軽減します。

ライニング（裏地）には、リサイクル素材を使用したボアフリースを採用。保温性が高く、素足でも快適に履ける心地よさを実現しています。

ソールユニットは、ぬかるみやすいキャンプサイトでの使用を想定した設計。アッパーの高さを工夫することで泥がつきにくく、アウトドアシーンでも扱いやすい仕様になっています。

アウトドア向けの高い機能性を備えながら、日常使いしやすいシンプルなデザインも魅力。耐久性と実用性を兼ね備えた一足として、寒い季節の足元をしっかり支えてくれます。

まとめ

参考価格：17,200円

現在の価格：15,130円［12%OFF］

耐久性と機能性に優れた難燃仕様のザ・ノース・フェイスのFirefly Bootieは、冬のキャンプから普段使いまで幅広く活躍する防寒ブーツです。