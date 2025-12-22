Amazonセール情報大紹介！ 第802回
「マイまくら」のリカバリーウェアが15%オフ！ 健康的な毎日を支える機能性パジャマ
2025年12月22日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】my makura リカバリーウェア 上下セット あったかフリースモデル登場！
創業120年の寝具メーカー「眠りの専門店マイまくら」が開発した「my makura リカバリーウェア 上下セット あったかフリースモデル」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格19,800円から15％オフの16,830円で販売中です。
仰向けも横向き寝も快適なスウェットタイプの医療機器ウェアです。快適性を大切にしながら、ゆったり過ごしたい日にぴったりのルームウェアとして人気のアイテムです。
my makura リカバリーウェア 上下セット あったかフリースモデルの魅力
① 体温を輻射する「遠赤外線」による血行促進
自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「BURN FLAME」を使用。
② 一般医療機器として届け出済みの「リカバリー」機能
着用中の血行サポートやリカバリー目的の機能性を備えた1着です。上下セットで、すぐに着替えてくつろげます。
③ 寝返りを妨げにくい「リラックス形状」
創業120年の寝具メーカーmy makuraが開発。ストレッチ性のあるフリース素材を採用し、快適に着用できる設計です。
お買い得価格で手に入る！
マイまくらのリカバリーウェアは、遠赤外線による血行促進と、フリースの保温性、そして快適な睡眠設計をバランスよく備えた一着です。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
※【医療機器製造販売届出番号】13B1X10360000045
