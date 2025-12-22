Amazonセール情報大紹介！ 第801回
【ゴアテックス】全天候に対応！サロモン「X ULTRA 360 LTR GORE-TEX」で安心のトレッキング◎
2025年12月22日 15時00分更新
サロモンのX ULTRA 360 LTR GORE-TEXが10%オフ！
安定性・防水性・グリップ力を高いレベルで備えた、サロモンのX ULTRA 360 LTR GORE-TEXが10%オフの15,327円で、Amazonのタイムセールに登場！
登山やハイキングはもちろん、天候が不安定な日のアウトドアでも安心して履ける、高機能モデルです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
サロモンのX ULTRA 360 LTR GORE-TEXの特徴
X ULTRA 360 LTR GORE-TEXは、横方向のブレを抑える「アドバンスドシャーシ」を搭載。
アウトソールにはAll Terrain Contagripを採用。濡れた路面や岩場、泥道など、コンディションを問わず高いグリップ力を発揮し、安心感のある歩行をサポートします。
アッパーには堅牢なレザーとGORE-TEXメンブレンを使用。雨や雪の侵入を防ぎつつ、シューズ内のムレを軽減してくれるため、天候を問わず快適な履き心地が続きます。
また、Quicklace仕様により着脱やフィット調整がスムーズなのも魅力。行動中でも素早くフィット感を整えられます。
まとめ
参考価格：17,000円
現在の価格：15,327円［10%OFF］
登山やハイキングはもちろん、悪天候時のアウトドアや旅行まで幅広く活躍するサロモンのX ULTRA 360 LTR GORE-TEX。
信頼性の高いサロモンのトレッキングシューズを、セール価格で手に入れられるこの機会に、ぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第802回
トピックス「マイまくら」のリカバリーウェアが15%オフ！ 健康的な毎日を支える機能性パジャマ
-
第801回
トピックスJBL FLIP6が51%オフ、ペットボトルサイズで迫力サウンドを楽しめる防水スピーカーが8,000円台
-
第801回
トピックス正直、この値段は見逃せない。フィリップス5000Xが50%オフ、回転式シェーバーが8,000円台
-
第801回
トピックス【難燃×防寒】冬キャンプに最適！ザ・ノース・フェイスの「Firefly Bootie」が12％オフ
-
第800回
トピックスNothing Earが15%オフ！ VGP金賞・高音質ワイヤレスイヤホンが特別価格
-
第800回
トピックスザ・ノース・フェイスの定番フリース「GLACIER FLEECE JACKET」が14％オフ[並行輸入品]
-
第799回
トピックスRyzen AI 5 340×Copilot+対応、Dell 14 Plus AIノートPCが7%オフ
-
第798回
トピックス仕事用にちょうどいい構成。16インチ×Core 7×Office 2024のDellが12％オフ
-
第797回
トピックス44％オフで導入しやすい。スマホ専用「テプラ」PRO MARK SR-MK1がAmazonセール中
-
第796回
トピックスグッドデザイン賞受賞！リズムの「分離する」防水Bluetoothステレオスピーカーが39%オフ
- この連載の一覧へ