【ゴアテックス】全天候に対応！サロモン「X ULTRA 360 LTR GORE-TEX」で安心のトレッキング◎

サロモンのX ULTRA 360 LTR GORE-TEXが10%オフ！

安定性・防水性・グリップ力を高いレベルで備えた、サロモンのX ULTRA 360 LTR GORE-TEXが10%オフの15,327円で、Amazonのタイムセールに登場！

登山やハイキングはもちろん、天候が不安定な日のアウトドアでも安心して履ける、高機能モデルです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

サロモンのX ULTRA 360 LTR GORE-TEXの特徴

X ULTRA 360 LTR GORE-TEXは、横方向のブレを抑える「アドバンスドシャーシ」を搭載。

アウトソールにはAll Terrain Contagripを採用。濡れた路面や岩場、泥道など、コンディションを問わず高いグリップ力を発揮し、安心感のある歩行をサポートします。

アッパーには堅牢なレザーとGORE-TEXメンブレンを使用。雨や雪の侵入を防ぎつつ、シューズ内のムレを軽減してくれるため、天候を問わず快適な履き心地が続きます。

また、Quicklace仕様により着脱やフィット調整がスムーズなのも魅力。行動中でも素早くフィット感を整えられます。

まとめ

参考価格：17,000円

現在の価格：15,327円［10%OFF］

登山やハイキングはもちろん、悪天候時のアウトドアや旅行まで幅広く活躍するサロモンのX ULTRA 360 LTR GORE-TEX。

信頼性の高いサロモンのトレッキングシューズを、セール価格で手に入れられるこの機会に、ぜひチェックしてみてください。

